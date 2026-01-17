Benjamin Šeško pod novim trenerjem derbi začenja na klopi

V angleški premier ligi je dan za veliki Manchesterski derbi med rdečim Unitedom in sinje modrim Cityjem, ki ga bo presenetljivo na klopi začel tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško. Pri domačinih na Old Traffordu se v kader vračata Amad Diallo in Bryan Mbeumo, ki sta se vrnila z afriškega pokala narodov, vloga favorita pa vseeno pripada četi trenerja Pepa Guardiole.

Pod novim trenerjem Michael Carrickom se mora Šeško torej še dokazati, a za to ne bo imel prav veliko priložnosti, saj bo United letos odigral le 40 tekem. Ker se je napadalec razigral ravno v zadnjih tekmah in ker klub nima veliko tekem, je močno presenetljivo, da je Slovenec danes obsedel.

V konici napada tako začenja Mbeumo, poleg njega pa bo v napadu še Amad Diallo. Bruno Fernandes in Patrick Dorgu jima bosta poskušala podati kakšno dobro žogo, nekoliko presenetljivo pa v prvi postavi začenja branilec Harry Maguire.

Pri Manchester Cityju ni večjih sprememb, v napadu bo ob podpori Antoineja Semenya, Phila Fodena, Bernarda Silve in Patricka Dokuja izjemno nevaren Erling Haaland. Tekma se začne ob 13.30.