Neville o Šešku: Dajte ga že notri, fant potrebuje nogomet

Arsenal je poleti pripeljal Viktorja Gyökeresa, Šved je začel obe tekmi in na drugi dosegel dva gola. Liverpool je pripeljal Huga Ekitikeja, Francoz je začel vse tri tekme in na vseh zadel. Manchester United je pripeljal Benjamina Šeška in Slovenec je obe tekmi začel s klopi ter še čaka na prvi gol v Angliji.

Rdeči vragi so v prejšnji sezoni na 38 tekmah premier league dosegli vsega 44 golov, najmanj v 50 letih, a trener Ruben Amorim še vedno v ogenj od začetka ne pošlje svoje najdražje okrepitve. Dvaindvajsetletni Radečan, ki je prišel iz Leipziga za 85 milijonov evrov, je proti Arsenalu in Fulhamu prišel v drugem polčasu in se le redko srečal z žogo.

Poznavalci menijo, da mora Amorim bolj zaupati številki 9. »Šeško mora začeti na sredini tekmi ligaškega pokala proti Grimsbyju, da bo lahko potem začel tudi proti Burnleyju v soboto,« pravi nekdanji Unitedov zvezdnik Gary Neville. »Dajte mu 90 minut, da vidimo, iz kakšnega testa je. Fant potrebuje nogomet.«