Liverpoolova legenda v bran Šešku: Bil je boljši od Haalanda

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško ni začel zgodbe pri Manchester Unitedu, kot si je želel in tudi pričakoval. Na enajstih tekmah je dosegel dva gola in tudi nazadnje proti Nottingham Forestu (2:2) se ni izkazal. Pred sobotno tekmo rdečih vragov pri Tottenhamu (že ob 13.30) v ponovitvi finala evropske lige pa mu je v bran stopil nekdanji vezist Liverpoola in Manchester Cityja Dietmar Hamann, ki že dolgo spremlja razvoj 22-letnega Radečana.

Strokovni komentatorji, med njimi Gary Neville, so postavili pod vprašaj Šeškov začetek na Old Traffordu, a je nekdanji nemški reprezentant Hamann za footballblog.co.uk povedal, da lahko od njega pričakujemo še veliko več. »Mislim, da se je doslej odrezal solidno, vendar najboljšega vsekakor še nismo videli, saj gre za izjemen talent. Ljudje v Salzburgu so govorili, da je bil pri 16., 17. letih, ko je prišel v klub, boljši od Erlinga Haalanda. Seveda to trenutno ne drži, vendar menim, da bi lahko postal igralec, ki v vsaki sezoni doseže od 20 do 25 golov,« je prepričan Hamann.

Dietmar Hamann je zbral 59 nastopov za Nemčijo. FOTO: Juergen Schwarz/Reuters

Šeško še ni našel strelskega občutka. Preden je proti Brentfordu dosegel svoj prvi gol (ob porazu z 1:3), je minilo šest tekem. Nato je dodal še drugi zadetek proti Sunderlandu za zmago z 2:0. V zadnjih treh nastopih po reprezentančnem premoru je ostal brez gola proti Liverpoolu, Brightonu in Nottingham Forestu.

Kot omenja Hamann, je Šeško krenil po podobni poti kot Haaland, saj je pred selitvijo v Nemčijo igral za avstrijski Salzburg. Haaland, ki je potem odšel k Borussii Dortmund, je sicer ob prihodu v Manchester City leta 2022 takoj zablestel in zatem podrl rekord premier league po številu zadetkov v eni sezoni (36, 2022/23).

Šeško bo v ponedeljek prišel na reprezentančni zbor na Brdo, kjer se bo Slovenija pripravljala na zadnji dve tekmi v kvalifikacijah za SP proti Kosovu in Švedski.