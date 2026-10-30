Benjamin Šeško predstavlja največjo težavo Manchester Uniteda

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško se pri Manchester Unitedu sooča z novimi težavami. Zaradi poškodbe golenice naj bi bil z igrišč odsoten najmanj do januarja, njegova odsotnost pa je znova odprla vprašanja o kadrovski politiki angleškega velikana. Na navijaškem portalu The Busby Babe so kritični predvsem do vodstva kluba oziroma skupine INEOS, ki je za slovenskega napadalca odštela približno 79,6 milijona evrov, z dodatki pa bi lahko odškodnina narasla še za 8,9 milijona evrov.

Šeško je zadnjič nastopil sredi septembra ob porazu proti Brightonu v ligaškem pokalu, težave z golenico pa naj bi ga spremljale že od začetka leta – zaradi njih je izpustil tudi večji del poletnih priprav. Pri Unitedu so se kljub temu odločili, da pred sezono ne bodo pripeljali dodatnega klasičnega napadalca, kar se zdaj kaže kot ena večjih težav moštva.

»Nobenega dvoma ni, da se v vrhunski ekipi vedno najde prostor za igralca, kot je Šeško. Je razmeroma hiter, lahko doseže vsaj deset golov na sezono, ima solidno tehniko, zaradi svoje višine pa je nevaren tudi v zraku. Toda jasno je, da ga čaka še veliko razvoja in da bi mu trenutno najbolj ustrezala vloga rezervnega napadalca, ki občasno začne tekme,« je v svoji analizi zapisal Suwaid Fazal.

Šeško je sicer v prejšnji sezoni po nekoliko počasnejšem začetku pokazal napredek. Posebej koristen je bil kot rezervist pod vodstvom Michaela Carricka, ko je z zadetki večkrat odločil pomembne tekme. Kljub temu njegov dosedanji učinek po mnenju avtorja še ne upravičuje visokega vložka.

Pri The Busby Babe opozarjajo, da primer slovenskega reprezentanta razkriva širše težave Manchester Uniteda. Klub še naprej veliko vlaga v mlade nogometaše z velikim potencialom, ne da bi ob tem ustrezno poskrbel za izkušene alternative. Šeškova poškodba je zato še dodatno razgalila pomanjkljivosti pri sestavljanju igralskega kadra.

Dotaknili so se celo možnosti, da bi rdeči vragi v prihodnosti prodali Šeška, če bi na trgu našli primernejšo rešitev za napadalno konico. Dejstvo je, da je naš zvezdnik še vedno na trgu vreden veliko, hkrati pa bi lahko blestel v večini najmočnejših lig. Vodilni v klubu se že zanimajo za nove napadalce – v zadnjem obdobju se glasno omenja predvsem Dominic Calwert-Lewin, trenutni soigralec Jake Bijola pri Leedsu.