Šeško najbolj osamljen človek v vesolju; navijači sočutni

Za slovenskega nogometnega asa Benjamina Šeška bi se zgodba pri Manchester Unitedu težko začela slabše in lahko le upamo, da bo šla njegova krivulja hitro navzgor, saj so angleški mediji zelo nepotrpežljivi in so po nedeljskem mestnem derbiju med Cityjem in Unitedom, ki se je končal s 3:0 za domače, izpostavili popolno izolacijo 21-letnega Radečana v napadu.

Poraz rdečih vragov je razkril številne pomanjkljivosti v igri gostov, med katerimi je bila najbolj očitna osamljenost Šeška, ki je poleti prestopil iz Leipziga za 85 milijonov evrov. Čeprav je bil prvič v začetni enajsterici v premier league, je bil med tekmo skoraj neviden, saj je imel le 20 dotikov v 80 minutah igre, od tega nobenega v kazenskem prostoru. Njegova edina priložnost za gol je bila zgodnja polpriložnost, ki jo je zlahka obranil Gianluigi Donnarumma.

Primerjava s prejšnjim napadalcem Rasmusom Højlundom je neizogibna. Højlund, ki je poleti prestopil v Napoli, je bil pogosto kritiziran zaradi neučinkovitosti v napadu, vendar se zdaj zdi, da težava ni bila v njem, temveč v pomanjkanju podpore in priložnosti, ki jih napadalci Uniteda prejemajo. Šeško se je soočal z enakimi težavami kot Højlund, saj je bil večino tekme izoliran in brez ustrezne podpore soigralcev, piše The Sun.

Težave s pomanjkanjem podpore in priložnosti za napadalce Manchester Uniteda so bile očitne tudi v tem, da je Šeško sodeloval v devetih dvobojih, a je dobil le tri. Poleg tega je izvedel 14 podaj, natančnih je bilo le osem. Njegov običajni položaj na igrišču je bil globoko v sredini, kar je bilo daleč od idealne pozicije za napadalca v konici napada. Šeško se je pogosto nahajal globlje od treh soigralcev, vključno z levim bočnim branilcem Patrickom Dorgujem, kar je še dodatno poudarilo njegovo izolacijo, menijo strokovnjaki.

Šeško je bil zamenjan po 80 minutah. FOTO: Phil Noble/Reuters

Navijači so na socialnih omrežjih izrazili svoje nezadovoljstvo in sočutje do Šeška. Mnogi so poudarili, da se ponavlja zgodba Højlunda, in pozvali k nujnim spremembam v ekipi. Trener Ruben Amorim je po tekmi pozval k potrpežljivosti ter poudaril, da Šeško potrebuje čas, da se prilagodi na najmočnejšo ligo na svetu.

Kljub temu pa je jasno, da bo moral Manchester United najti način, kako bolje vključiti svoje napadalce v igro. Naslednja tekma proti Chelseaju bo ključnega pomena za United, saj bo pokazala, ali je sposoben odpraviti te težave.

Še zanimivost: na mestnem derbiju ni bil podeljen niti en rumeni karton!