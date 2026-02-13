Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je bil po uspešnem igranju v zadnjem obdobju za angleški Manchester United gost podkasta Inside Carrington, objavljenem na uradni strani kluba. V njem je med drugim predstavil svoje navade, med katerimi so tudi meditacija in vizualizacijske tehnike.

Dvaindvajsetletni Šeško, ki je pred sezono prišel iz nemškega Leipziga za več kot 80 milijonov evrov, je udejstvovanje v angleški eliti začel nekoliko zadržano pod vodstvom Rubena Amorima, v zadnjem obdobju po prihodu Michaela Carricka pa kljub vstopanju v igro s klopi za rezervne igralce pridno polni statistiko. Trenutno je pri šestih zadetkih.

Slovenec je v pogovoru povedal, da je v mladih letih igral na vratarskem položaju, tako kot njegov oče, a se pozneje preselil na drugi konec igrišča. Dom je zapustil pri 15 letih in se iz Domžal preselil v Salzburg, kjer se je naučil nemščine in tudi angleščine, ki mu zdaj zelo prav pride.

Pri Unitedu so kot eno Šeškovih vrlin izpostavili natančno pripravo na tekmo, tako da je fizično in psihično na najvišji ravni. Pri tem mu pomagajo tudi meditacija in vizualizacijske tehnike, pri svoji rutini vztraja tudi na proste dneve.

»Če si vzamem prost dan, se vedno trudim vstati ob 7. uri. To je moja rutina. Popijem kavo ter naredim vizualizacijo in meditacijo. To počnem že nekaj let, res je to postala dnevna rutina. Ohranja me mirnega,« je povedal in natančneje opisal svojo vero v meditacijo.

»Res verjamem vanjo, v postavljanje ciljev in to, da ceniš, kar si že naredil. Poskušam v to prepričati tudi družino in prijatelje, ker ima vsak nekakšen stres v življenju,« je povedal Šeško in pojasnil, da se pri tem osredotoči predvsem na dihanje. Pozneje opravi tudi nekaj dela v telovadnici, če je le mogoče. »V prostih dneh pa želim tudi uživati. Rad igram košarko, rad sem vsaj malo aktiven. Nerad predolgo postopam na istem mestu.«

Na koncu dneva pa si privošči branje knjige, »iz katere se želim kaj naučiti,« in tudi nekaj poležavanja na kavču. »To je zelo pomembno.« Pravi, da niti na dan tekme ne spreminja veliko, rad le usmeri pozornost tja, kjer mora biti. »Zjutraj greva z Diogom Dalotom v ledeno kopel, toliko, da naju malce 'šokira' in aktivira telo. Potem pa sledijo sestanki, kosilo in tekma,« je orisal svoje navade na dan tekem.

Kot kaže, mu to v zadnjem času prinaša uspeh, saj je po novem letu dosegel pet golov na sedmih tekmah. Statistika je še nekoliko boljša ob upoštevanju, da doseže gol na vsakih 66 minut na igrišču. Na zadnjih štirih obračunih je v igro vstopil s klopi.

Navijači rdečih vragov upajo, da bo takšno strelsko formo obdržal tudi v prihodnje, saj se United bori za mesta v ligi prvakov v naslednji sezoni. Trenutno so Šeško in soigralci po 26 krogih na četrtem mestu, ki prinaša igranje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Naslednja tekma ligaška tekma jih čaka 23. februarja pri Evertonu.