Benjamin Šeško razkril, kaj vedno svetuje mladim nogometašem

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Slovenski napadalec je spregovoril o nasvetih, ki jih ob vrnitvi v Slovenijo da mladim nogometašem. V naslednjih tednih bo dobil nekaj novih soigralcev.
Slovenski napadalec ima za seboj zelo uspešno sezono. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Slovenski napadalec ima za seboj zelo uspešno sezono. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
M. Ru.
5. 6. 2026 | 18:03
3:03
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Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško ima za seboj zelo uspešno sezono. Četudi se je v njej dvakrat boril s poškodbama, je za svoj novi klub Manchester United prispeval dvomestno število golov, hkrati pa se je zelo priljubil tudi pregovorno zahtevnim navijačem rdečih vragov. 

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Prva poletna okrepitev Uniteda je odlična novica za Benjamina Šeška

Ob pogovoru za svoj klub je Šeško po koncu sezone mladim napadalcem svetoval, da naj po doseženih zadetkih ohranijo lahkoto po uspehu. »Kot ljudje smo pač takšni, da je, ko ves čas zabijaš gole, najtežje ohraniti lakoto po zadetkih tudi potem, ko že zadeneš,« je v pogovoru z nekdanjim napadalcem Uniteda Dannyjem Webberjem povedal Šeško.

»Zato to govorim tudi otrokom. Ko pridem v Slovenijo na reprezentančne akcije, vedno podpisujem avtograme in otroci me medtem sprašujejo za nasvete. Vedno jih vprašam, na katerem položaju igrajo, in če so napadalci, jim rečem: 'Ko dosežeš gol, imej na naslednji tekmi še večjo lakoto po zadetkih, kot si jo imel prej.' Ni prav, da se mladi napadalci hitro sprostijo, ker potem je na naslednjih dvobojih težko obdržati strelsko formo,« dodaja mladi Radečan, ki se je pod novim trenerjem Michaelom Carrickom uveljavil v prvi enajsterici rdečih vragov

»Tudi sam sem bil včasih takšen. Dosegel sem gol in sem se sprostil. Potem pa na naslednji tekmi nisem mogel igrati dobro, ker sem še vedno razmišljal o prejšnji tekmi. To je res podcenjena stvar, prav ob takšnih dogodkih nastajajo največji športniki,« še pravi Šeško. 

Benjamin Šeško bo dobil še nekaj novih soigralcev

Manchester United sicer že aktivno dela na novih okrepitvah pred prihajajočo sezono, ko bi lahko po nekaj letih konkurirali celo za sam vrh angleške premier lige. Vse bližje je tudi uradni podpis zvezdnika Atalante Edersona, omenja pa se tudi nadarjeni nogometaš Milana Rafael Leão. »Zelo bi bil vesel, če bi se mi ponudila priložnost v prvi angleški ligi. Mislim, da se lahko tudi tam, kjer so vsi igralci na najvišji ravni, dobro izkažem, saj igranje na Otoku iz nogometaša potegne najboljše stvari,« je za portugalske medije dejal Leão, ki je v lovu na nove izzive že potrdil, da zapušča rossonere.

Kot morebitni novi pridobitvei Uniteda se sicer omenjata še Mateus Fernandes in Jean-Philippe Mateta. Odhod je že potrdil Brazilec Casemiro, prav tako pa bi lahko klub zapustil tudi Urugvajec Manuel Ugarte.

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Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

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Kultura

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