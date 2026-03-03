Benjamina Šeška je na Old Trafford zvabila umetna inteligenca

Ko je Manchester United za Benjamina Šeška odštel 85 milijonov evrov, je šlo za tvegan posel. Dve leti prej je klub plačal podoben znesek za Rasmusa Højlunda, ki ni izpolnil pričakovanj. Mnogi so se bali, da United ponavlja isto drago napako. A zdaj, ko je dosegel že osem golov, nekaj odločilnih, je jasno, da Šeško ni Højlund. Čeprav ni postal takojšnja senzacija, se je postopoma dvignil in je ta čas eden najbolj vročih napadalcev v premier league ...

Medtem ko se navijači čudijo njegovemu vzponu, je v javnost prišla zanimiva podrobnost o tem, kako je United dobil bitko za njegov podpis. Jutrišnji tekmec Newcastle, ki je imel aduta v rokavu v obliki nastopanja v ligi prvakov, je bil pripravljen globoko seči v žep in je močno pritisnil za Šeška ter njegovega zastopnika Elvisa Bašanovića. Kljub mamljivi ponudbi s St. James' Parka se je odločil za prihod na Old Trafford.

Kako je Unitedu uspelo? Po poročanju časnika The Sun je 20-kratni angleški prvak izkoristil dober odnos, ki si ga je že prej ustvaril z igralčevimi ljudmi. Še preden je leta 2023 prestopil v RB Leipzig, so rdeči vragi že poskušali pripeljati slovenskega reprezentanta iz Salzburga, vendar je ta menil, da čas ni pravi.

Dve leti pozneje, poleti 2025, se je United znova vrnil po Šeška, takrat v Leipzig. Klub je uporabil domiselno strategijo pri prestopu, da bi se prepričal, da jih tokrat ne bo znova zavrnil. Časnik razkriva, da je United pripravil z umetno inteligenco ustvarjen video, na katerem so navijači na Old Traffordu nosili Šeškov dres, in njegovemu spremstvu podaril dres.

Šeško se je pripravljal na predsezono z RB Leipzigom, ko ga je obiskal agent, da bi mu predstavil Unitedovo ponudbo, in mu pokazal video ter izročil dres. Viri iz Leipziga pravijo, da si ga je Šeško oblekel, pogledal grb Uniteda in rekel: 'Samo poskrbi, da se zgodi.'«

Ostalo je zgodovina ...