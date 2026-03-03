  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Benjamina Šeška je na Old Trafford zvabila umetna inteligenca

Medtem ko se navijači čudijo Šeškovemu vzponu, je v javnost prišla zanimiva podrobnost o tem, kako je United dobil bitko za njegov podpis.
Benjamin Šeško se bo jutri pomeril z Newcastle Unitedom. FOTO: Darren Staples/AFP
Galerija
Benjamin Šeško se bo jutri pomeril z Newcastle Unitedom. FOTO: Darren Staples/AFP
Peter Zalokar
3. 3. 2026 | 18:45
3. 3. 2026 | 19:55
2:38
A+A-

Ko je Manchester United za Benjamina Šeška odštel 85 milijonov evrov, je šlo za tvegan posel. Dve leti prej je klub plačal podoben znesek za Rasmusa Højlunda, ki ni izpolnil pričakovanj. Mnogi so se bali, da United ponavlja isto drago napako. A zdaj, ko je dosegel že osem golov, nekaj odločilnih, je jasno, da Šeško ni Højlund. Čeprav ni postal takojšnja senzacija, se je postopoma dvignil in je ta čas eden najbolj vročih napadalcev v premier league ...

image_alt
Angleški kralj strelcev: Šeško je še vedno precenjen

Medtem ko se navijači čudijo njegovemu vzponu, je v javnost prišla zanimiva podrobnost o tem, kako je United dobil bitko za njegov podpis. Jutrišnji tekmec Newcastle, ki je imel aduta v rokavu v obliki nastopanja v ligi prvakov, je bil pripravljen globoko seči v žep in je močno pritisnil za Šeška ter njegovega zastopnika Elvisa Bašanovića. Kljub mamljivi ponudbi s St. James' Parka se je odločil za prihod na Old Trafford.

image_alt
Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

Kako je Unitedu uspelo? Po poročanju časnika The Sun je 20-kratni angleški prvak izkoristil dober odnos, ki si ga je že prej ustvaril z igralčevimi ljudmi. Še preden je leta 2023 prestopil v RB Leipzig, so rdeči vragi že poskušali pripeljati slovenskega reprezentanta iz Salzburga, vendar je ta menil, da čas ni pravi.

image_alt
Gledališče sanj spet slavi junaka Benjamina Šeška (VIDEO, FOTO)

Dve leti pozneje, poleti 2025, se je United znova vrnil po Šeška, takrat v Leipzig. Klub je uporabil domiselno strategijo pri prestopu, da bi se prepričal, da jih tokrat ne bo znova zavrnil. Časnik razkriva, da je United pripravil z umetno inteligenco ustvarjen video, na katerem so navijači na Old Traffordu nosili Šeškov dres, in njegovemu spremstvu podaril dres.

Šeško se je pripravljal na predsezono z RB Leipzigom, ko ga je obiskal agent, da bi mu predstavil Unitedovo ponudbo, in mu pokazal video ter izročil dres. Viri iz Leipziga pravijo, da si ga je Šeško oblekel, pogledal grb Uniteda in rekel: 'Samo poskrbi, da se zgodi.'«

Ostalo je zgodovina ...

Benjamin ŠeškoManchester Unitedpremier leagueAnglijaLeipzigSalzburgOld Traffordprestop

