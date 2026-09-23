Legendi Uniteda se posmehujeta Šešku, Bijol ga brani

Nekdanja nogometaša Manchester Uniteda Paul Scholes in Nicky Butt sta se v podkastu The Good, The Bad and The Football posmehljivo odzvala na poškodbo goleni Benjamina Šeška, zaradi katere bo Slovenec nekaj časa odsoten z igrišč in bo izpustil cikel štirih tekem reprezentance v ligi narodov. Po poročanju britanskih medijev je Manchester United Šeška poslal na pregled z magnetno resonanco v London. Slovenski napadalec je zaradi ponavljajočih se težav z golenjo izpustil prvenstveno tekmo proti Fulhamu, ki se je končala z neodločenim izidom 1:1. Trener Uniteda Michael Carrick po tekmi še ni mogel napovedati, kako dolgo bo Šeško odsoten. »Pri Benu še nismo povsem na jasnem. Po tekmi proti Brightonu je začutil nekaj bolečine, zato ga zdaj pregledujemo. Za tekmo s Fulhamom zagotovo ni bil ...