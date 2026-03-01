  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Gledališče sanj spet slavi junaka Benjamina Šeška (VIDEO, FOTO)

Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško je bil mož odločitve ob zmagi Manchester Uniteda proti Crystal Palaceu. Prvič v prvi postavi pod Michaelom Carrickom.
Benjamin Šeško je bil junak zmage rdečih vragov. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško je bil junak zmage rdečih vragov. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Peter Zalokar
1. 3. 2026 | 17:03
1. 3. 2026 | 18:22
1:46
A+A-

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško nadaljuje sanjski drugi del sezone. Dvaindvajsetletni Radečan je bil bil mož odločitve in junak tekme ob zmagi Manchester Uniteda proti Crystal Palaceu z 2:1. Končni rezultat za preobrat je dosegel v 65. minuti. Prvič, odkar je 20-kratne angleške prvake prevzel Michael Carrick, je Šeško začel tekmo in več kot upravičil zaupanje trenerja. 

image_alt
Šešku trije zadetki v 84 minutah prinesli nagrado igralec meseca

Gostje iz Londona so prišli v vodstvo, ko je že v 4. minuti zadel Maxence Lacroix. Prav Francoz je bil krivec za enajstmetrovko, ko je podrl Matheusa Cunho, ob tem pa prejel še rdeči karton. V 57. minuti je bil zanesljivi izvajalec najstrožje kazni kapetan Bruno Fernandes.

image_alt
Šeško na svoj način poslal sporočilo Carricku (VIDEO)

Kaj je Šeško povedal Carricku? FOTO: Phil Noble/Reuters
Kaj je Šeško povedal Carricku? FOTO: Phil Noble/Reuters

Le osem minut kasneje je omenjeni Portugalec lepo podal v kazenski prostor, v katerem je bil pripravljen Šeško, ki je z visokim skokom neubranljivo zadel z glavo. To je bil že njegov osmi gol v Angliji, tretji na zadnjih treh tekmah in šesti na zadnjih sedmih. Rdeči vragi so z novo zmago skočili na tretje mesto v premier league.

Vroči Šeško je ob stoječih ovacijah navijačev na štadionu Old Trafford, ki mu pravijo gledališče sanj, igrišče zapustil v 75. minuti.

FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

FOTO: Darren Staples/AFP
FOTO: Darren Staples/AFP

FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

 

 

