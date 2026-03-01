Gledališče sanj spet slavi junaka Benjamina Šeška (VIDEO, FOTO)

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško nadaljuje sanjski drugi del sezone. Dvaindvajsetletni Radečan je bil bil mož odločitve in junak tekme ob zmagi Manchester Uniteda proti Crystal Palaceu z 2:1. Končni rezultat za preobrat je dosegel v 65. minuti. Prvič, odkar je 20-kratne angleške prvake prevzel Michael Carrick, je Šeško začel tekmo in več kot upravičil zaupanje trenerja.

Gostje iz Londona so prišli v vodstvo, ko je že v 4. minuti zadel Maxence Lacroix. Prav Francoz je bil krivec za enajstmetrovko, ko je podrl Matheusa Cunho, ob tem pa prejel še rdeči karton. V 57. minuti je bil zanesljivi izvajalec najstrožje kazni kapetan Bruno Fernandes.

Kaj je Šeško povedal Carricku? FOTO: Phil Noble/Reuters

Le osem minut kasneje je omenjeni Portugalec lepo podal v kazenski prostor, v katerem je bil pripravljen Šeško, ki je z visokim skokom neubranljivo zadel z glavo. To je bil že njegov osmi gol v Angliji, tretji na zadnjih treh tekmah in šesti na zadnjih sedmih. Rdeči vragi so z novo zmago skočili na tretje mesto v premier league.

Vroči Šeško je ob stoječih ovacijah navijačev na štadionu Old Trafford, ki mu pravijo gledališče sanj, igrišče zapustil v 75. minuti.

