Carrick: Šeškov sprejem v slačilnici pove vse (FOTO, VIDEO)

Četrta minuta sodnikovega dodatka na Old Traffordu. Občinstvo je obnemelo. Bruno Fernandes poda v kazenski prostor. Benjamin Šeško lepo sprejme žogo, a je s hrbtom obrnjen proti vratom Fulhama. Obrat, strel, gol, zmaga! Gledališče sanj je ponorelo, junak dneva pa 22-letni slovenski reprezentant, ki je uprizoril svoj zaščitni skok in užival v objemu soigralcev pod tribuno Stretford End.

Frank Ilett, znani navijač, ki se je zaobljubil, da se ne bo ostrigel, dokler rdeči vragi ne zmagajo petkrat zapored, še ni bil bližje obisku frizerja. Mu bo pot pokazal Radečan? Kateri tekmi sta pred rdečimi vragi? Kaj je o Šešku povedal trener Michael Carrick.