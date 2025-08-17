  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Šeško debitiral na Old Traffordu, ampak Arsenal vodi

    Ob 17.30 se je začel derbi prvega kola premier league med Manchester Unitedom in Arsenalom, ki vodi z golom Riccarda Calafiorija.
    Benjamin Šeško bo tekmo začel na klopi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško bo tekmo začel na klopi. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
    Peter Zalokar
    17. 8. 2025 | 16:30
    17. 8. 2025 | 18:29
    A+A-

    Začela se je nova sezona v Angliji. Derbi prvega kola sta ob 17.30 odprla Manchester United in Arsenal. Pričakujemo debi Benjamina Šeška v dresu rdečih vragov, vendar 22-letni Radečan tekme ni začel. Morda ga bo trener Ruben Amorim potreboval kasneje. Pri Arsenalu je bil v prvi postavi novinec Viktor Gyökeres, ki ga je trener topničarjev Mikel Arteta izbral namesto Šeška. 

    Ekskluzivni intervju:
    Kek potrdil, kdo bo nasledil Cesarja in Kopasića: Pogodbi podpisani

    V premier league bo v tej sezoni nastopal tudi Jaka Bijol, vendar bo izpustil ponedeljkovo tekmo Leedsa z Evertonom zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi za Udinese v prejšnji sezoni. Reprezentančni branilec naj bi debitiral v soboto pri Arsenalu.

    Anglija, 1. kolo:
    Petek:
    Liverpool – Bournemouth 4:2
    Sobota:
    Aston Villa – Newcastle 0:0
    Sunderland – West Ham 3:0
    Brighton – Fulham 1:1
    Tottenham – Burnley 3:0
    Wolverhampton – Manchester City 0:4
    Nedelja:
    Chelsea – Crystal Palace 0:0
    Nottingham Forest – Brentford 3:1
    Manchester United – Arsenal 17.30
    Ponedeljek:
    Leeds United – Everton (21.00)

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Na igrišču dve milijardi evrov, del večera Benjamin Šeško

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    17. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Benjamin Šeško

    Slovenec na velikem odru gledališča sanj

    Slavni stadion v Manchestru Old Trafford bo odslej tudi športna ambasada slovenskega nogometa in športa, Elland Road v Leedsu pa njegova podružnica.
    Gorazd Nejedly 17. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Katera devetica bo prva zasijala v premier league, Šeško ali Gyökeres?

    Začela so se prvenstva v Angliji, Španiji in Nemčiji, v nedeljo derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Bijol bo prvo tekmo izpustil. Oblak v Barceloni.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeškov soigralec je kupil Ibrahimovićev dom in dobil njegovo številko

    Nova okrepitev Manchester Uniteda Matheus Cunha je kupil hišo za šest milijonov evrov, v kateri je živel Zlatan Ibrahimović. Jutri derbi proti Arsenalu.
    16. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Grd rasistični izpad navijača.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Amorim: Šeška moramo ustavljati, ne priganjati; to je pomembno

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim ima velika pričakovanja do slovenskega napadalca, ki bo debitiral v nedeljo proti Arsenalu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Šeško iz gledališča sanj na ameriški mundial

    Slovenija ni imela nogometaša v tako velikem klubu, odkar je bil Brane Oblak član Bayerna. S tem ko je Benjamin Šeško izbral rdeče vrage, je izbral modro.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    premier leagueBenjamin ŠeškoManchester UnitedArsenalAnglijaRuben Amorim

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Pancar sedmi, Gajserjeva vrnitev z napako

    Na VN Švedske v Uddevalli se je vrnil Tim Gajser, ki pa ni blestel in je odstopil v prvi vožnji. Jan Pancar zelo dober s sedmim mestom. Zmaga Romaina Febvra.
    17. 8. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Princesa Anne

    Samosvoja aristokratinja v konjskem sedlu

    Edina hči pokojne britanske kraljice in sestra aktualnega kralja je v petek dopolnila 75 let.
    Gorazd Utenkar 17. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Nevihte zajele del Slovenije

    Spremljajo jih močnejši nalivi, možna je tudi manjša toča.
    17. 8. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump ne izključuje še enega zgodovinskega vrha

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srečanje na Aljaski

    Znano, kaj je Melania zapisala v pismu Putinu

    Prva dama ZDA se srečanja ni udeležila, je pa na Putina naslovila pismo, v katerem je opozorila na stiske otrok med vojno.
    17. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Nevihte zajele del Slovenije

    Spremljajo jih močnejši nalivi, možna je tudi manjša toča.
    17. 8. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump ne izključuje še enega zgodovinskega vrha

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srečanje na Aljaski

    Znano, kaj je Melania zapisala v pismu Putinu

    Prva dama ZDA se srečanja ni udeležila, je pa na Putina naslovila pismo, v katerem je opozorila na stiske otrok med vojno.
    17. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

