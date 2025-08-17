Neomejen dostop | že od 14,99€
Začela se je nova sezona v Angliji. Derbi prvega kola sta ob 17.30 odprla Manchester United in Arsenal. Pričakujemo debi Benjamina Šeška v dresu rdečih vragov, vendar 22-letni Radečan tekme ni začel. Morda ga bo trener Ruben Amorim potreboval kasneje. Pri Arsenalu je bil v prvi postavi novinec Viktor Gyökeres, ki ga je trener topničarjev Mikel Arteta izbral namesto Šeška.
Ekskluzivni intervju:
Kek potrdil, kdo bo nasledil Cesarja in Kopasića: Pogodbi podpisani
V premier league bo v tej sezoni nastopal tudi Jaka Bijol, vendar bo izpustil ponedeljkovo tekmo Leedsa z Evertonom zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi za Udinese v prejšnji sezoni. Reprezentančni branilec naj bi debitiral v soboto pri Arsenalu.
Anglija, 1. kolo:
Petek:
Liverpool – Bournemouth 4:2
Sobota:
Aston Villa – Newcastle 0:0
Sunderland – West Ham 3:0
Brighton – Fulham 1:1
Tottenham – Burnley 3:0
Wolverhampton – Manchester City 0:4
Nedelja:
Chelsea – Crystal Palace 0:0
Nottingham Forest – Brentford 3:1
Manchester United – Arsenal 17.30
Ponedeljek:
Leeds United – Everton (21.00)
Komentarji