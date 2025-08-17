Začela se je nova sezona v Angliji. Derbi prvega kola sta ob 17.30 odprla Manchester United in Arsenal. Pričakujemo debi Benjamina Šeška v dresu rdečih vragov, vendar 22-letni Radečan tekme ni začel. Morda ga bo trener Ruben Amorim potreboval kasneje. Pri Arsenalu je bil v prvi postavi novinec Viktor Gyökeres, ki ga je trener topničarjev Mikel Arteta izbral namesto Šeška.

V premier league bo v tej sezoni nastopal tudi Jaka Bijol, vendar bo izpustil ponedeljkovo tekmo Leedsa z Evertonom zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi za Udinese v prejšnji sezoni. Reprezentančni branilec naj bi debitiral v soboto pri Arsenalu.