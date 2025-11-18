Znano, katere tekme bo izpustil Šeško

Benjamina Šeška bi Slovenija še kako potrebovala na zadnjih dveh tekmah kvalifikacij za SP, toda najboljši slovenski napadalec se je poškodoval pred desetimi dnevi ob remiju Manchester Uniteda proti Tottenhamu, potem ko je v igro vstopil kot rezervist v drugem polčasu.

Prvotna ocena je pokazala, da ni utrpel hujše poškodbe kolena, vendar se je izkazalo, da ta le ni tako nedolžna in 23-letni Radečan bo predvidoma izpustil en mesec, v klubu upajo, da se bo vrnil pred božičem, ko je v premier league najbolj natrpan spored. Rdeči vragi bodo v ponedeljek gostili Everton, potem bodo sledile tekme s Crystal Palaceom, West Hamom, Wolverhamptonom in Bournemouthom (15. 12.), ki jih bo Šeško bržčas izpustil.

Med 21. decembrom in 7. januarjem pa bo United odigral kar pet tekem (Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton, Leeds, Burnley) in vrnitev Šeška bi bila takrat zares dobrodošla. Trener Ruben Amorim nima veliko napadalcev, poleg Šeška so v ekipi Matheus Cunha, Bryan Mbeumo in Joshua Zirkzee. Mbeumo, Amad Diallo in Noussair Mazraoui pa bodo šli na afriško prvenstvo, ki se začne 21. decembra.

Šeško je za United po svojem avgustovskem prestopu iz Leipziga v vrednosti 85 milijonov evrov na 12 tekmah dosegel dva zadetka. Dvajsetkratni prvaki so sicer dvignili formo in so brez poraza na petih tekmah zapored.

Shearer neizprosen: »Plačali so preveč«

Ob zdravstvenih težavah pa se Šeško sooča tudi s pritiskom javnosti zaradi svoje forme. Slovenec od prihoda iz Leipziga za 74 milijonov funtov na 12 tekmah dosegel le dva zadetka.

Legendarni angleški napadalec Alan Shearer je v pogovoru za Betfair brez dlake na jeziku kritiziral učinek slovenskega napadalca. Shearer je dejal: »Igralec, ki mora pri Unitedu pokazati več, je Šeško. Zanj so plačali okoli 70 milijonov funtov. To je veliko denarja.«.

Legendarni angleški napadalec Alan Shearer je kritiziral učinek slovenskega napadalca. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Shearer je dodal, da glede na tržne razmere ceno sicer razume, a da je to vseeno preveč, ter zaključil, da bi moral Šeško glede na vložek do zdaj doseči več zadetkov, čeprav priznava, da gre za dobrega igralca. Shearer je bil v svoji oceni sicer precej pesimističen, saj je priznal, da od Šeška »iskreno ne pričakuje velikih stvari«.