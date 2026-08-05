Šeško ni naprodaj: katere tri velikane je zavrnil United

Manchester United je morebitnim interesentom sporočil, da Benjamin Šeško ni naprodaj, poroča britanski nogometni portal TEAMtalk. Po navedbah njegovih virov je angleški klub prek posrednikov prejel več povpraševanj, vendar možnosti za začetek prestopnih pogajanj ni dopustil.

Za slovenskega reprezentanta iz Radeč naj bi se zanimali trije velikani. Pri tem naj ne bi šlo za uradne ponudbe, temveč za preverjanje, ali bi bil Manchester United pripravljen razpravljati o njegovem odhodu. Odgovor z Old Trafforda je bil po poročanju portala jasen: klub ponudb za Šeška v sedanjem prestopnem obdobju ne namerava obravnavati.