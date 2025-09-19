  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Bo Šeško ob festivalu derbijev le zadel? Amorima ni zapustil smisel za humor ...

    Konec tedna prinaša vroče dvoboje v praktično vseh močnejših ligah. Mestna v Liverpoolu in Rimu, največji v Splitu, Beogradu, Eindhovnu, Marseillu ...
    Benjamin Šeško je bil proti Manchester Cityju skoraj neopazen, se bo bolj izkazal proti Chelseaju. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je bil proti Manchester Cityju skoraj neopazen, se bo bolj izkazal proti Chelseaju. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Peter Zalokar
    19. 9. 2025 | 20:11
    19. 9. 2025 | 20:47
    A+A-

    Po tridnevnem uvodu lige prvakov se pozornost ljubiteljev nogometa seli nazaj k državnim prvenstvom, konec tedna prinaša kopico derbijev. Benjamin Šeško bo na šesti tekmi za Manchester United želel vpisati prvi zadetek, ko bodo rdeči vragi v soboto gostili Chelsea. Jan Oblak bo z Atleticom v nedeljo igral na Majorki. V Angliji bo mestni derbi med Liverpoolom in Evertonom, v Italiji med Laziem in Romo, v Franciji se bosta soočila največja rivala Marseille in PSG, na Nizozemskem PSV in Ajax, na Hrvaškem Hajduk in Dinamo, v Srbiji Partizan in Crvena zvezda ... Si upate staviti?

    Stavite na svojega favorita v tujih ligah.

    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


    V premier legue bo največ pozornosti namenjene derbiju z Merseysida med vodilnim Liverpoolom in Evertonom in dvoboju pretendentov na prestol Arsenala in Manchester Cityja, pod drobnogledom pa bo tudi neprepričljivi Manchester United. Trener Ruben Amorim naj bi imel čas do naslednjega reprezentančnega premora, da začne zmagovati, sicer bo kmalu bivši.

    Konec Tedna_20. Sept
    Konec Tedna_20. Sept

    Pojavljajo se govorice, da je Portugalec izgubil slačilnico na Old Traffordu. Močno okrepljena ekipa se ne poveže, kar je bilo očitno v nedeljskem derbiju pri Manchester Cityju (0:3). Na udaru kritik je bil tudi Šeško, ki je bil povsem odrezan od igre, še bolj Amorim, ki mu ne najde mesta. Ker še ena draga okrepitev Matheus Cunha še ni docela okreval po poškodbi, naj bi 21-letni Radečan spet začel tekmo, tokrat prvič na domačem štadionu.

    Chelsea bi lahko bil tekmec po meri, saj bo utrujen po težki tekmi v Münchnu, kjer ni bil kos razigranemu Bayernu (1:3). United je imel skoraj ves teden časa za pripravo. Če bi doživel še en poraz, bi se lahko že znašel v območju izpada. Lansko sezono je končal na 15. mestu in zdelo se je, da nižje ne gre ... Nekdanji kapetan in najboljši strelec kluba Wayne Rooney meni, da se je njegova nekdanja ekipa še »poslabšala« od novembra lani, ko je Amorim zamenjal Erika ten Haga.

    Jan Oblak je trikrat klonil v Liverpoolu, zdaj ga čaka gostovanje na Majorki. FOTO: Oli Scarff/AFP
    Jan Oblak je trikrat klonil v Liverpoolu, zdaj ga čaka gostovanje na Majorki. FOTO: Oli Scarff/AFP

    Zdi se, da portugalski trener še vedno uživa vsaj načelno podporo vodstva, ki se želi za vsako ceno izogniti še eni prenovi, vendar potrpljenje ni neomejeno. United lahko črpa spodbudo iz dejstva, da v premier league na Old Traffordu ni izgubil proti Chelseaju od leta 2013. Vendar so varovanci Enza Maresce, tudi svetovni klubski prvaki, solidno začeli sezono in jih nekateri uvrščajo med favorite v boju za naslov.

    Po tekmi s Chelseajem rdeče vrage čakata še obračuna z Brentfordom in Sunderlandom, po reprezentančnem premoru pa sledi srečanje z Liverpoolom. Za s težavami obremenjenega Amorima, ki je izpadel proti četrtoligašu Grimsbyju v ligaškem pokalu, nobena tekma več ni lahka.

    »To je nogomet in verjetno klub z največjim pritiskom na svetu. Zmagati želimo. In spet lahko rečete karkoli. Mislim, da dobro igramo do kazenskih prostorov – tako v obrambi kot v napadu. Biti moramo bolj agresivni v kazenskih prostorih in učinkovitejši. Sicer pa menim, da napredujemo. V primerjavi z lanskim letom smo v boljšem položaju,« je na novinarski konferenci govoril Amorim, ki je prišel lani iz Sportinga.

    Srečanje z Ratcliffom

    »Preveč naivni smo in moramo biti bolj odločni, če želimo zmagovati. Ohraniti moramo svoj slog igre, a se izboljšati v nasprotnikovem in našem kazenskem prostoru. To je bilo v ospredju našega dela ta teden, še posebej pred tekmo s Chelseajem, ekipo, ki veliko poskuša s predložki in ima več igralcev v kazenskem prostoru,« je razmišljal Amorim, ki ob krizi igre in rezultatov ni izgubil smisla za humor ... 

    Če bo Šeško zadel, bo Amorimu odleglo. FOTO: Peter Powell/ Reuters
    Če bo Šeško zadel, bo Amorimu odleglo. FOTO: Peter Powell/ Reuters

    Na vprašanje, o čem sta govorila z vplivnim lastnikom Jimom Ratcliffom iz INEOSA, je v smehu hudomušnim odvrnil: »Ponudil mi je novo pogodbo.« Potem pa nadaljeval: »Ne, šlo je za običajne stvari, izrazil mi je podporo in pojasnil, da gre za dolgoročen projekt. Večkrat je poudaril, da je to moja prva sezona. Zame sicer ni. Skratka, običajen sestanek, kakršnih smo imeli že več. Razumljivo je, da ljudi v tem trenutku zelo zanima stanje v ekipi.«

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na ligo prvakov

    Liverpool mojster drame, kaj šele bo, ko se bo razigral (VIDEO)

    Angleški prvaki petič zapored zmagali v zadnjih minutah, kapetan Virgil van Dijk dal darilo Arneju Slotu in pokvaril jubilej Janu Oblaku. Kane potopil Chelsea.
    Peter Zalokar 18. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zabija kot za stavo

    Ne Benjamin Šeško, vroč je Žan Vipotnik

    Slovenski nogometni reprezentant je pri zmagi Swanseaja v ligaškem pokalu poroti premierligašu Nottingham Forestu s 3:2 zabil gol.
    18. 9. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rekordne vsote

    Nemška legenda o Šešku, Isaku in drugih: To je noro

    Nekdanji predsednik Bayerna iz Münchna je bil kritičen do visokih zneskov za prestope »povprečnih« igralcev. Za nemške klube si želi drugačno pot.
    16. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva v nogometu

    Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

    Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Šeško na derbiju ostal v globoki Haalandovi senci

    Nogometaši Manchester Cityja so bili prepričljivo boljši od igralcev Manchester Uniteda.
    14. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna bitka za Manchester

    Benjamin Šeško, pozor, tekmeci zabijajo

    Današnji (17.30) derbi angleškega prvenstva med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom nova priložnost za prvi gol najboljšega slovenskega napadalca.
    14. 9. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Nelegalno kampiranje

    Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

    Policija je letos obravnavala 230 kršitev. Lepe lokacije se hitro širijo po medmrežju. Bo pomagala sprememba zakona o javnem redu in miru, če bo sprejet?
    Simona Bandur 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vrag je odnesel šalo: padel že drugi od štirih najvplivnejših voditeljev

    Trump se zaveda, da morajo za utrjevanje oblasti pasti tudi klasični mediji.
    Andrej Predin 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tuja prvenstvanaši na tujemBenjamin ŠeškoJan OblakManchester UnitedChelseaLiverpoolManchester CityArsenalRuben Amorim

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nevarno vedenje

    Vsak tretji otrok žrtev nasilja: Slovenija bi lahko dobila urgentno službo

    Fokalna skupina za obravnavo otrok z nevarnim vedenjem predlaga urgentno službo in celovite ukrepe za pomoč družinam, šolam in stroki.
    19. 9. 2025 | 21:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Sodnik zavrgel Trumpovo tožbo proti New York Timesu

    Trump je pred dnevi vložil tožbo proti časopisu zaradi obrekovanja, ki so jo pravni strokovnjaki ZDA opredelili kot smešno.
    19. 9. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Večer z astronavti

    Sunita Williams o trdoživi slovenski materi in izzivih v vesolju

    Člani 72. ekspedicije mednarodne vesoljske postaje so se zbrali na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu
    Barbara Kramžar 19. 9. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vroče na evropskih zelenicah

    Bo Šeško ob festivalu derbijev le zadel? Amorima ni zapustil smisel za humor ...

    Konec tedna prinaša vroče dvoboje v praktično vseh močnejših ligah. Mestna v Liverpoolu in Rimu, največji v Splitu, Beogradu, Eindhovnu, Marseillu ...
    Peter Zalokar 19. 9. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Antifašizem

    Človek, ki je slišal navodilo »sledi denarju«

    Robert Redford (1936–2025) je simboliziral naprednost, neustrašnost, neodvisnost. Umrl je v dneh, ko so te vrednote na udaru.
    Ali Žerdin 19. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Večer z astronavti

    Sunita Williams o trdoživi slovenski materi in izzivih v vesolju

    Člani 72. ekspedicije mednarodne vesoljske postaje so se zbrali na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu
    Barbara Kramžar 19. 9. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vroče na evropskih zelenicah

    Bo Šeško ob festivalu derbijev le zadel? Amorima ni zapustil smisel za humor ...

    Konec tedna prinaša vroče dvoboje v praktično vseh močnejših ligah. Mestna v Liverpoolu in Rimu, največji v Splitu, Beogradu, Eindhovnu, Marseillu ...
    Peter Zalokar 19. 9. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Antifašizem

    Človek, ki je slišal navodilo »sledi denarju«

    Robert Redford (1936–2025) je simboliziral naprednost, neustrašnost, neodvisnost. Umrl je v dneh, ko so te vrednote na udaru.
    Ali Žerdin 19. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo