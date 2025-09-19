Bo Šeško ob festivalu derbijev le zadel? Amorima ni zapustil smisel za humor ...

Po tridnevnem uvodu lige prvakov se pozornost ljubiteljev nogometa seli nazaj k državnim prvenstvom, konec tedna prinaša kopico derbijev. Benjamin Šeško bo na šesti tekmi za Manchester United želel vpisati prvi zadetek, ko bodo rdeči vragi v soboto gostili Chelsea. Jan Oblak bo z Atleticom v nedeljo igral na Majorki. V Angliji bo mestni derbi med Liverpoolom in Evertonom, v Italiji med Laziem in Romo, v Franciji se bosta soočila največja rivala Marseille in PSG, na Nizozemskem PSV in Ajax, na Hrvaškem Hajduk in Dinamo, v Srbiji Partizan in Crvena zvezda ... Si upate staviti?



V premier legue bo največ pozornosti namenjene derbiju z Merseysida med vodilnim Liverpoolom in Evertonom in dvoboju pretendentov na prestol Arsenala in Manchester Cityja, pod drobnogledom pa bo tudi neprepričljivi Manchester United. Trenernaj bi imel čas do naslednjega reprezentančnega premora, da začne zmagovati, sicer bo kmalu bivši.

Konec Tedna_20. Sept

Pojavljajo se govorice, da je Portugalec izgubil slačilnico na Old Traffordu. Močno okrepljena ekipa se ne poveže, kar je bilo očitno v nedeljskem derbiju pri Manchester Cityju (0:3). Na udaru kritik je bil tudi Šeško, ki je bil povsem odrezan od igre, še bolj Amorim, ki mu ne najde mesta. Ker še ena draga okrepitev Matheus Cunha še ni docela okreval po poškodbi, naj bi 21-letni Radečan spet začel tekmo, tokrat prvič na domačem štadionu.

Chelsea bi lahko bil tekmec po meri, saj bo utrujen po težki tekmi v Münchnu, kjer ni bil kos razigranemu Bayernu (1:3). United je imel skoraj ves teden časa za pripravo. Če bi doživel še en poraz, bi se lahko že znašel v območju izpada. Lansko sezono je končal na 15. mestu in zdelo se je, da nižje ne gre ... Nekdanji kapetan in najboljši strelec kluba Wayne Rooney meni, da se je njegova nekdanja ekipa še »poslabšala« od novembra lani, ko je Amorim zamenjal Erika ten Haga.

Jan Oblak je trikrat klonil v Liverpoolu, zdaj ga čaka gostovanje na Majorki. FOTO: Oli Scarff/AFP

Zdi se, da portugalski trener še vedno uživa vsaj načelno podporo vodstva, ki se želi za vsako ceno izogniti še eni prenovi, vendar potrpljenje ni neomejeno. United lahko črpa spodbudo iz dejstva, da v premier league na Old Traffordu ni izgubil proti Chelseaju od leta 2013. Vendar so varovanci Enza Maresce, tudi svetovni klubski prvaki, solidno začeli sezono in jih nekateri uvrščajo med favorite v boju za naslov.

Po tekmi s Chelseajem rdeče vrage čakata še obračuna z Brentfordom in Sunderlandom, po reprezentančnem premoru pa sledi srečanje z Liverpoolom. Za s težavami obremenjenega Amorima, ki je izpadel proti četrtoligašu Grimsbyju v ligaškem pokalu, nobena tekma več ni lahka.

»To je nogomet in verjetno klub z največjim pritiskom na svetu. Zmagati želimo. In spet lahko rečete karkoli. Mislim, da dobro igramo do kazenskih prostorov – tako v obrambi kot v napadu. Biti moramo bolj agresivni v kazenskih prostorih in učinkovitejši. Sicer pa menim, da napredujemo. V primerjavi z lanskim letom smo v boljšem položaju,« je na novinarski konferenci govoril Amorim, ki je prišel lani iz Sportinga.

Srečanje z Ratcliffom

»Preveč naivni smo in moramo biti bolj odločni, če želimo zmagovati. Ohraniti moramo svoj slog igre, a se izboljšati v nasprotnikovem in našem kazenskem prostoru. To je bilo v ospredju našega dela ta teden, še posebej pred tekmo s Chelseajem, ekipo, ki veliko poskuša s predložki in ima več igralcev v kazenskem prostoru,« je razmišljal Amorim, ki ob krizi igre in rezultatov ni izgubil smisla za humor ...

Če bo Šeško zadel, bo Amorimu odleglo. FOTO: Peter Powell/ Reuters

Na vprašanje, o čem sta govorila z vplivnim lastnikom Jimom Ratcliffom iz INEOSA, je v smehu hudomušnim odvrnil: »Ponudil mi je novo pogodbo.« Potem pa nadaljeval: »Ne, šlo je za običajne stvari, izrazil mi je podporo in pojasnil, da gre za dolgoročen projekt. Večkrat je poudaril, da je to moja prva sezona. Zame sicer ni. Skratka, običajen sestanek, kakršnih smo imeli že več. Razumljivo je, da ljudi v tem trenutku zelo zanima stanje v ekipi.«