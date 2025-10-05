Air Šeško je pristal: Uresničile so se mi sanje, najboljše šele prihaja (VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Največja tekmeca v Angliji sta Manchester United in Liverpool, rekordna dvajsetkratna prvaka se bosta srečala na Anfieldu na prvi tekmi po reprezentančnem premoru, v katerem Slovenijo čakata pomembni tekmi s Kosovom in Švico. Selektor Matjaž Kek je lahko navdušen, ker je najboljši strelec Benjamin Šeško končal strelski urok. Potem ko je njegov prvi gol imel lepotno napako zaradi poraza rdečih vragov pri Brentfordu, je v soboto potrdil zmago proti Sunderlandu (2:0), 22-letni Radečan pa je navdušil navijače na znamenitem Old Traffordu.

Šeško je bil tudi razigran, dobival dvoboje v zraku in na tleh ter s podajami zaposloval soigralce. Pravi, da ima še veliko rezerv. »Niste še videli moje najboljše različice. Prihaja še veliko več. Vedno bolje se počutim, spoznavam soigralce in berem igro. Lahko sem boljši in to bom skušal pokazati,« je odločen slovenski rdeči vrag.

Kaj je še povedal Šeško? Kako je Liverpool prepustil vodstvo Arsenalu?