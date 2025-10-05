  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Air Šeško je pristal: Uresničile so se mi sanje, najboljše šele prihaja (VIDEO)

    Benjamin Šeško je prvič zadel na Old Traffordu in Manchester Unitedu pomagal k zmagi. Se je sreča preselila iz Liverpoola navzgor po reki Mersey. Sledi derbi.
    Benjamin Šeško je dočakal visok skok na Old Fraffordu. FOTO: Scott Heppell/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je dočakal visok skok na Old Fraffordu. FOTO: Scott Heppell/Reuters
    Peter Zalokar
    5. 10. 2025 | 15:00
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Največja tekmeca v Angliji sta Manchester United in Liverpool, rekordna dvajsetkratna prvaka se bosta srečala na Anfieldu na prvi tekmi po reprezentančnem premoru, v katerem Slovenijo čakata pomembni tekmi s Kosovom in Švico. Selektor Matjaž Kek je lahko navdušen, ker je najboljši strelec Benjamin Šeško končal strelski urok. Potem ko je njegov prvi gol imel lepotno napako zaradi poraza rdečih vragov pri Brentfordu, je v soboto potrdil zmago proti Sunderlandu (2:0), 22-letni Radečan pa je navdušil navijače na znamenitem Old Traffordu.

    Šeško je bil tudi razigran, dobival dvoboje v zraku in na tleh ter s podajami zaposloval soigralce. Pravi, da ima še veliko rezerv. »Niste še videli moje najboljše različice. Prihaja še veliko več. Vedno bolje se počutim, spoznavam soigralce in berem igro. Lahko sem boljši in to bom skušal pokazati,« je odločen slovenski rdeči vrag.

    Kaj je še povedal Šeško? Kako je Liverpool prepustil vodstvo Arsenalu?

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Na Old Traffordu je prvič odmevalo »Benjamin Šeško« (VIDEO)

    Slovenski napadalec Benjamin Šeško je zadel na drugi zaporedni tekmi za Manchester United, prvič na Old Traffordu.
    Nejc Grilc 4. 10. 2025 | 16:36
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Rooney izgubil upanje: Ne zaslužijo dresa; Carragher: Liverpool igra košarko

    Konec tedna v evropskih ligah derbiji Chelsea – Liverpool, Juventus – Milan, Porto – Benfica ...; Bo Šeško žrtev taktične menjave? Oblakovi v Galiciji.
    Peter Zalokar 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Matjaž Kek po točke z majhnimi spremembami, doma bo ostal Andraž Šporar

    Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil izbrano vrsto za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Kosovu in Švici.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenec za zgodovino

    Benjamin Šeško dočakal prvi gol, ManUtd pa je še tretjič izgubil (VIDEO)

    V 7. kolu angleškega nogometnega prvenstva je ob porazu z 1:3 na gostovanju pri Brentfordu v 26. minuti znižal zaostanek z 0:2. Bruno Fernandes zgrešil 11-m.
    27. 9. 2025 | 15:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Slovenske ceste danes obstale, gneča se seli proti Ljubljani

    Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, gneča je tudi na ljubljanskih obvoznicah.
    4. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    premier leagueBenjamin ŠeškoManchester UnitedLiverpoolRuben AmorimArne SlotAnglijaSunderlandChelsea

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Domen Škofic

    Plezarija, da dol padeš!

    Domen Škofic skozi življenje pleza, uživa tudi v padanju, obe strasti pa je združil v Jezusovi pozi 300 metrov nad zemljo.
    Grega Kališnik 5. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nov zadetek

    Air Šeško je pristal: Uresničile so se mi sanje, najboljše šele prihaja (VIDEO)

    Benjamin Šeško je prvič zadel na Old Traffordu in Manchester Unitedu pomagal k zmagi. Se je sreča preselila iz Liverpoola navzgor po reki Mersey. Sledi derbi.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Celjski škof na Teharjah: Odpuščanje in ljubezen sta močnejša od sovraštva

    V cerkvi sv. Martina na Teharjah so pripravili obletno mašo in slovesnost v spomin na teharske žrtve po drugi svetovni vojni.
    Špela Kuralt 5. 10. 2025 | 14:52
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    WTA 125

    Kaja Juvan ne pozna več poraza

    Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je osvojila turnir serije WTA 125 v turškem Samsunu.
    5. 10. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Spacex

    Starship enajstič in zadnjič letos: potem prihaja nova, močnejša raketa

    Prihajajoči polet bo nadgradil uspešne demonstracije iz desetega testnega poleta.
    Saša Senica 5. 10. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Celjski škof na Teharjah: Odpuščanje in ljubezen sta močnejša od sovraštva

    V cerkvi sv. Martina na Teharjah so pripravili obletno mašo in slovesnost v spomin na teharske žrtve po drugi svetovni vojni.
    Špela Kuralt 5. 10. 2025 | 14:52
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    WTA 125

    Kaja Juvan ne pozna več poraza

    Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je osvojila turnir serije WTA 125 v turškem Samsunu.
    5. 10. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Spacex

    Starship enajstič in zadnjič letos: potem prihaja nova, močnejša raketa

    Prihajajoči polet bo nadgradil uspešne demonstracije iz desetega testnega poleta.
    Saša Senica 5. 10. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo