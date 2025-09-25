Šeško novi 007? Unitedova legenda: Lahko bi kupili Kana ali Isaka

Uvod v sezono za Benjamina Šeška vsekakor ni bil po željah slovenskega reprezentanta. Angleški mediji že ugibajo, ali bo naslednji agent 007 (0 golov, 0 podaj, 7 tekem), kakor se je vzdevek prijel Jadona Sancha, ko je prišel iz Nemčije v Manchester United. Šeško je zdaj pri petih tekmah brez učinka, priložnost za končanje strelske suše pa bo imel, ko bo Manchester United v soboto ob 13.30 odprl šesto kolo premier league pri Brentfordu.

Kritiki medtem ne spijo, zadnji, ki se je obregnil ob kadrovsko politiko 20-kratnih angleških prvakov, je legendarni Teddy Sheringham, igralec, ki je začel epski preobrat v finalu lige prvakov leta 1999. Ostro je kritiziral odločitev Uniteda, da podpiše Šeška namesto Alexandra Isaka. Po sezoni, v kateri sta Rasmus Højlund in Joshua Zirkzee razočarala, se je klub odločil za novega napadalca. Šeska je kupil od Leipziga za 85 milijonov evrov, Højlunda pa posodil Napoliju.

Sheringham trdi, da ima Manchester United navado, da podpisuje pogodbe z neizkušenimi igralci za velike vsote denarja, kar je bilo vidno že pri Højlundu. Po njegovem mnenju bi moral klub slediti stopinjam Alexa Fergusona, ki je pripeljal preverjene igralce.

Sheringham izpostavlja, da klubu ni uspelo pripeljati Harryja Kana ali Declana Ricea, ko sta bila na voljo, kar vidi kot veliko napako. »Lahko bi imeli Harryja Kana za 10 milijonov funtov, namesto tega pa so kupili Højlunda za 70 milijonov. Lahko bi dobili Alexandra Isaka za 120 milijonov, namesto tega pa so podpisali Benjamina Šeška,« je dejal Sheringham.

Fernandes ni pravi vodja

»Ko imaš v ekipi igralce, ki niso povsem prepričani v svoje sposobnosti ali pa prvič nastopajo v prvi angleški ligi, se ozirajo naokrog in iščejo pomoč, vendar tako ne gre. Če si igralec, vreden 70 milijonov funtov, bi moral ti kazati pot drugim,« je za TeamTalk povedal Sheringham in ob tem namignil, da kapetan Bruno Fernandes ni pravi vodja.

»Že nekaj let govorim, da v tem nogometnem klubu ni več pravih vodij. Ni nikogar, za kogar bi lahko rekli, da je nepogrešljiv za Manchester United, da je njihov ključni mož. Razen morda Fernandesa, ki pa pravzaprav ni pravi vodja. On je sicer prvi na seznamu igralcev kot kapetan, vendar ni takšna voditeljska osebnost, kot so bili John Terry, Tony Adams ali Roy Keane.«