Priložnost, da vrže rokavico trenerju, je ostala na Šeškovi glavi

Minuli konec tedna je Benjamin Šeško z lepim golom v sodniškem dodatku postal junak rdečih vragov na tekmi s Fulhamom, a to ni bilo dovolj, da bi prepričal trenerja Michaela Carricka. Zelo uspešni začasni (morda ne več dolgo) trener Manchester Uniteda je slovenskega napadalca znova pustil na klopi do 75. minute, ko je semafor kazal 1:0. Za končnih 2:0 je zadel Bruno Fernandes.

United v zadnjih tednih igra zelo samozavestno, od prve minute so pritisnili tudi proti vratom razglašenega Tottenhama, Londončanom v tej sezoni nič ne gre po načrtih. Bunker moštva Thomasa Franka je zdržal pol ure, nato pa so zašli v težave, ko je kapetan Christian Romero po grdem štartu s podplatom na Casemira prejel rdeči karton.

Bruno Fernandes je zadel za 2:0. FOTO: Phil Noble/Reuters

Tottenham se je potegnil še bolj nazaj, gol pa je United po lepi akciji iz kota dosegel še pred polčasom, z roba kazenskega prostora je z natančno odmerjenim strelom zadel Bryan Mbuemo. V nadaljevanju so se Londončani kljub zaostanku z igralcem manj le še branili in upali na mali čudež, za zanesljive tri točke in nadaljevanje izvrstnega niza Carricka je zadel kapetan Fernandes.

Kako se je odrezal Šeško? V dobrih 20 minutah na zelenici je bil aktiven, pokazal je veliko želje, žal pa ni dobil dovolj uporabnih žog, da bi še obogatil zbirko golov v premier league. Blizu je bil ob golu Fernandesa, ko je bil z glavo za las prekratek za lep predložek v kazenski prostor, preletela je tako Slovenca kot branilce Tottenhama in Portugalec jo je brez težav pospravil v mrežo. V zadnji akciji tekme je bil Šeško povsem sam v kazenskem prostoru, a je z glavo streljal slabo, Vicario je žogo ujel in tekma je bila končana.

Leeds je prišel do pomembne zmage v boju za obstanek. FOTO: Lee Smith/Reuters

United se je z zmago utrdil na četrtem mestu lestvice. Ta konec tedna bo v dobrem spominu ohranil tudi Jaka Bijol, v petek zvečer se je vrnil v kader Leedsa, sicer le na klop za rezervne nogometaše, a očitno poškodba zadnje stegenske mišice postaja preteklost. Leeds je vknjižil zelo pomembno zmago s 3:1 proti Nottingham Forestu, neposrednim tekmecem za obstanek med angleško nogometno elito.

Angleška liga, petek:

Leeds - Nottingham Forest 3:1 (2:0)

sobota:

Manchester United - Tottenham 2:0 (1:0)

16.00 Arsenal - Sunderland

16.00 Bournemouth - Aston Villa

16.00 Burnley - West Ham

16.00 Fulham - Everton

16.00 Wolverhampton - Chelsea

18.30 Newcastle - Brentford

nedelja:

15.00 Brighton - Crystal Palace

17.30 Liverpool - Manchester City