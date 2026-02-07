  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Priložnost, da vrže rokavico trenerju, je ostala na Šeškovi glavi

Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 1:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
Benjamin Šeško je v igro vstopil v 75. minuti, ko je bil utrujeni Tottenham že stisnjen na rob svojega kazenskega prostora. FOTO: Peter Powell/AFP
Galerija
Benjamin Šeško je v igro vstopil v 75. minuti, ko je bil utrujeni Tottenham že stisnjen na rob svojega kazenskega prostora. FOTO: Peter Powell/AFP
Nejc Grilc
7. 2. 2026 | 15:26
7. 2. 2026 | 15:32
3:21
A+A-

Minuli konec tedna je Benjamin Šeško z lepim golom v sodniškem dodatku postal junak rdečih vragov na tekmi s Fulhamom, a to ni bilo dovolj, da bi prepričal trenerja Michaela Carricka. Zelo uspešni začasni (morda ne več dolgo) trener Manchester Uniteda je slovenskega napadalca znova pustil na klopi do 75. minute, ko je semafor kazal 1:0. Za končnih 2:0 je zadel Bruno Fernandes.

image_alt
Carrick: Šeškov sprejem v slačilnici pove vse (FOTO, VIDEO)

United v zadnjih tednih igra zelo samozavestno, od prve minute so pritisnili tudi proti vratom razglašenega Tottenhama, Londončanom v tej sezoni nič ne gre po načrtih. Bunker moštva Thomasa Franka je zdržal pol ure, nato pa so zašli v težave, ko je kapetan Christian Romero po grdem štartu s podplatom na Casemira prejel rdeči karton. 

Bruno Fernandes je zadel za 2:0. FOTO: Phil Noble/Reuters
Bruno Fernandes je zadel za 2:0. FOTO: Phil Noble/Reuters

Tottenham se je potegnil še bolj nazaj, gol pa je United po lepi akciji iz kota dosegel še pred polčasom, z roba kazenskega prostora je z natančno odmerjenim strelom zadel Bryan Mbuemo. V nadaljevanju so se Londončani kljub zaostanku z igralcem manj le še branili in upali na mali čudež, za zanesljive tri točke in nadaljevanje izvrstnega niza Carricka je zadel kapetan Fernandes.

Kako se je odrezal Šeško? V dobrih 20 minutah na zelenici je bil aktiven, pokazal je veliko želje, žal pa ni dobil dovolj uporabnih žog, da bi še obogatil zbirko golov v premier league. Blizu je bil ob golu Fernandesa, ko je bil z glavo za las prekratek za lep predložek v kazenski prostor, preletela je tako Slovenca kot branilce Tottenhama in Portugalec jo je brez težav pospravil v mrežo. V zadnji akciji tekme je bil Šeško povsem sam v kazenskem prostoru, a je z glavo streljal slabo, Vicario je žogo ujel in tekma je bila končana.

Leeds je prišel do pomembne zmage v boju za obstanek. FOTO: Lee Smith/Reuters
Leeds je prišel do pomembne zmage v boju za obstanek. FOTO: Lee Smith/Reuters

United se je z zmago utrdil na četrtem mestu lestvice. Ta konec tedna bo v dobrem spominu ohranil tudi Jaka Bijol, v petek zvečer se je vrnil v kader Leedsa, sicer le na klop za rezervne nogometaše, a očitno poškodba zadnje stegenske mišice postaja preteklost. Leeds je vknjižil zelo pomembno zmago s 3:1 proti Nottingham Forestu, neposrednim tekmecem za obstanek med angleško nogometno elito.  

Angleška liga, petek:

Leeds - Nottingham Forest 3:1 (2:0)

sobota:

Manchester United - Tottenham 2:0 (1:0)
16.00 Arsenal - Sunderland
16.00 Bournemouth - Aston Villa
16.00 Burnley - West Ham
16.00 Fulham - Everton
16.00 Wolverhampton - Chelsea
18.30 Newcastle - Brentford

nedelja:
15.00 Brighton - Crystal Palace
17.30 Liverpool - Manchester City

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Napeto v tujih ligah

Bo Carrick podkrepil hvalospeve Šešku? Bo United ugnal Tottenhamov urok?

V Angliji dva derbija, Manchester City na Anfieldu, prerojeni Manchester United bo proti Tottenhamu lovil četrto zaporedno zmago. Vroče v Franciji in Grčiji.
Peter Zalokar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Gledališče sanj slavi Slovenca

Carrick: Šeškov sprejem v slačilnici pove vse (FOTO, VIDEO)

Benjamin Šeško je z zmagovitim golom utišal kritike in Man. United približal ligi prvakov. Trener ni skoparil s pohvalami. Sledi Tottenham. Škarje za navijača?
Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 12:41
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Pomemben zadetek

Benjamin Šeško po izjemnem zadetku: O tem sem dolgo sanjal

Tuje lige: Slovenski nogometni as zadel v zadnjih minutah za uspeh rdečih vragov na Old Traffordu. Jaka Bijol se bo kmalu vrnil na tekme.
Matic Rupnik 2. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester

Benjamin Šeško v zadnjih minutah poskrbel za eksplozijo veselja na Old Traffordu

Benjamin Šeško je v četrti minuti sodnikovega dodatka z izjemnim golom Manchester Unitedu prinesel tri točke in poskrbel za ekstazo navdušenja.
Matic Rupnik 1. 2. 2026 | 17:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Učinkoviti Arsenal

Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

Arsenal v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva v Yorkshiru brez težav. Manchester United jutri gosti Fulham. Benjamin Šeško še tretjič zapored rezervist?
31. 1. 2026 | 20:38
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriminalistična preiskava

Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
6. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Manchester UnitedBenjamin ŠeškoTottenhamnogometnaši na tujemangleško prvenstvoMichael Carrick

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Tenis
Davisov pokal

Turčija le razred pred Slovenijo

S skupnim izidom v polni Beli dvorani v Velenju so turški teniški igralci ugnali našo vrsto in jo poslali nazaj v drugo svetovno skupino Davisovega pokala.
Siniša Uroševič 7. 2. 2026 | 16:22
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Italija

Snežni plaz zahteval življenje smučarja, še enega pogrešajo

Plaz je zasul tri smučarje, enemu med njimi se je uspelo rešiti. Iskanje pogrešanega je v teku.
7. 2. 2026 | 16:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleško prvenstvo

Priložnost, da vrže rokavico trenerju, je ostala na Šeškovi glavi

Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 1:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 15:26
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
7. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleško prvenstvo

Priložnost, da vrže rokavico trenerju, je ostala na Šeškovi glavi

Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 1:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 15:26
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
7. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo