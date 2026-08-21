Benjamin Šeško pod vprašajem za začetek sezone

Slovenski nogometni reprezentant bi se lahko po več kot treh mesecih odsotnosti že ta konec tedna vrnil na igrišče. Manchester United bo novo sezono angleškega prvenstva v soboto ob 13.30 odprl na gostovanju pri novincu Hull Cityju, trener Michael Carrick pa je pred tekmo razkril, da se je 23-letni napadalec znova priključil treningom prvega moštva.

»Benjamin se je vrnil na treninge, kar je še ena pozitivna novica. Veselim se, da ga bomo spet imeli ob ekipi in da bo dobil nekaj minut,« je dejal Carrick.

Angleški trener ni potrdil, ali bo Šeško že proti Hullu dobil priložnost, njegove besede pa nakazujejo, da je Slovenec blizu vrnitve v tekmovalni ritem. Ker je zaradi težav z golenico izpustil celotno pripravljalno obdobje in v zadnjih mesecih ni odigral niti minute, je verjetnejši postopna vrnitev kot nastop v začetni enajsterici.

Šeško je zadnjo tekmo odigral 3. maja, ko je Manchester United na Old Traffordu s 3:2 premagal Liverpool. Slovenec je v 14. minuti dosegel gol za vodstvo z 2:0, nato pa po trku z Ibrahimo Konatejem dodatno razdražil že poškodovano golenico in ob polčasu ostal v slačilnici.

Po poškodbi ni več nastopil, izpustil pa je tudi vse poletne pripravljalne tekme Uniteda. Pred dnevi se je vrnil na skupinske treninge, njegov napredek pa je očitno dovolj velik, da Carrick že računa na prve tekmovalne minute.

Morebiten nastop proti Hullu bi tako pomenil prvi Šeškov nastop po več kot treh mesecih in začetek lovljenja tekmovalnega ritma pred nadaljevanjem sezone.