Šeško povedal, kaj si misli o usodi Carricka

Manchester United je po zmagi nad Brentfordom z 2:1 zelo blizu vrnitve med evropsko elito, Benjamin Šeško pa je po tekmi jasno povedal, komu pripisuje velik del zaslug za preporod rdečih vragov. Slovenski napadalec je po desetem prvenstvenem golu v sezoni javno podprl Michaela Carricka in sporočil, da bi si želel, da nekdanji angleški reprezentant ostane glavni trener tudi v prihodnji sezoni.

Šeško je bil proti Brentfordu znova v središču dogajanja. Bruno Fernandes ga je tik pred odmorom lepo našel v nasprotnem napadu, Slovenec pa je akcijo mojstrsko zaključil za 2:0 in postavil temelje zmage, s katero se je United še dodatno približal ligi prvakov. Štiri kroge pred koncem je tretji s 61 točkami in ima 11 točk naskoka pred šestim Brightonom. Ker v ligo prvakov vodi prvih pet mest, potrebuje le še dve točki za dokončno potrditev vrnitve v tekmovanje, v katerem ga ni bilo od sezone 2023/24.

Bruno Fernandes je odlično zaposlil Šeška za drugi gol Uniteda. FOTO: Darren Staples/AFP

Od začasne rešitve do resnega kandidata

Carrick je januarja vskočil kot začasna rešitev po slovesu Rubena Amorima, danes pa se zdi vse manj začasen. Ekipo je prevzel v negotovem položaju, odtlej pa je United videti mnogo bolj urejen, samozavesten in tik pred uresničitvijo enega ključnih ciljev sezone. Poleg Šeška sta ga javno podprla tudi Amad Diallo in Bryan Mbeumo, kar pomeni, da podpora iz slačilnice ni več le posamičen glas, temveč vse bolj jasen trend.

»Je izjemen trener. Prinesel je čisto drugačno energijo,« je dejal Šeško. Prav energija je beseda, ki najbolje opiše sedanji United. Carrick ni obljubljal revolucije, toda ekipa je pod njim videti bolj odločna, bolj živa in precej bolje organizirana. Šeško je po zmagi izpostavil tudi treninge, pri katerih naj bi se po njegovih besedah marsikaj spremenilo na bolje.

»Tudi način dela na treningih je neverjeten. Seveda bi si želel, da ostane tukaj,« je še dodal odlični Slovenec.

United v nedeljo čaka derbi z Liverpoolom. FOTO: Phil Noble/Reuters

Liga prvakov blizu, evforije pa še ne

Čeprav je United praktično z eno nogo v ligi prvakov, Carrick po tekmi ni želel odpirati šampanjca. Njegovo sporočilo je bilo precej bolj zadržano: delo še ni končano, sezona pa se ne sme ustaviti v trenutku, ko je osnovni cilj skoraj dosežen. United v nedeljo čaka še Liverpool, torej tekma, na kateri si lahko matematično že zagotovi vozovnico v ligo prvakov in obenem še okrepi argumente za ohranitev svojega trenerja.

»Liga prvakov je ena stvar, vendar to ni nekaj, kar bi morali pretirano proslavljati. Želimo končati visoko na lestvici in osvojiti še več točk. Res je, da smo se postavili v dober položaj, a dela še ni konec,« je dejal Anglež.

Za zdaj pri Unitedu še ni uradne odločitve, je pa slika vse jasnejša. Trener ima rezultate, moštvo mu sledi, javno pa ga vse glasneje podpirajo tudi igralci. Šeško je po Brentfordu povedal na glas to, kar je na Old Traffordu v zadnjih tednih vse težje preslišati: Michael Carrick ni več le začasna rešitev, temveč trener, ki si je z razpletom pomladi resno odprl vrata do stalne službe.