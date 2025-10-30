Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

Legenda nogometnega kluba Manchester United Dimitar Berbatov je spregovoril o slovenskem napadalcu rdečih vragov Benjaminu Šešku, ki se še vedno privaja na igro novega delodajalca. V desetih nastopih za klub je Radečan dosegel dva zadetka, in čeprav je pokazal nekaj potenciala, Berbatov verjame, da mora svojo miselnost dvigniti na višjo raven.

»Benjamin mora zaupati vase. Postati mora aroganten, tako da med tekom zahteva žogo,« je Berbatov povedal sedmi sili. »Ko steče in ne dobi podaje, mora poskrbeti, da soigralci vedo, da je tam. Včasih moraš pokazati jezo – kričati, preklinjati, karkoli! Nič osebnega ni, samo da te razumejo,« pravi 44-letni Bolgar.

Berbatov, ki je med letoma 2008 in 2012 za United dosegel 56 golov na 149 tekmah, meni, da se mora Šeško še uveljaviti v ekipi, nad katero bdi trener Ruben Amorim.

Dimitar Berbatov je za rdeče vrage zadel 56 golov. FOTO: Nigel Roddis/Reuters

»Med polčasom, pred tekmo, po tekmi, vedno mora biti glasen in čustven. Ni treba, da je vedno vljuden, mora biti tudi jezen,« je dejal Bolgar, ki je bil v igralskih dneh znan po svojem mirnem, a samozavestnem vedenju na igrišču.

Berbatov dodaja, da je Manchester United v preteklih letih imel veliko težav z napadalci, ki so se pod stalnim drobnogledom otoške javnosti hitro znašli v težavah.

Benjamin Šeško je letos zadel dvakrat, prispeval je eno asistenco. FOTO: David Klein/Reuters

»Ko ne dosežeš gola in doma preveč razmišljaš o tem, potem hitro padeš v luknjo, v cikel negativnosti, ki mu ne moreš ubežati. Vseeno pa sem previdno optimističen. Benjamin Šeško je visok, močan, zna teči, držati žogo in ustvarjati prostor. Videl sem nekaj njegovih golov – bili so neverjetni,« dodaja Berbatov

Naslednja tekma Manchester Uniteda bo v soboto, ko se bodo rdeči vragi na domačem Old Traffordu srečali z močno načetim Nottingham Forrestom.