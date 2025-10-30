  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Legenda Manchester Uniteda o slovenskem napadalcu, ki se še ni privadil na igralni slog svoje nove ekipe.
    Benjamin Šeško v dresu Manchester Uniteda igra vedno bolje. Upamo, da bo zanj uspešen tudi na Otoku naporni december. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Benjamin Šeško v dresu Manchester Uniteda igra vedno bolje. Upamo, da bo zanj uspešen tudi na Otoku naporni december. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Matic Rupnik
    Matic Rupnik
    30. 10. 2025 | 20:44
    2:30
    Legenda nogometnega kluba Manchester United Dimitar Berbatov je spregovoril o slovenskem napadalcu rdečih vragov Benjaminu Šešku, ki se še vedno privaja na igro novega delodajalca. V desetih nastopih za klub je Radečan dosegel dva zadetka, in čeprav je pokazal nekaj potenciala, Berbatov verjame, da mora svojo miselnost dvigniti na višjo raven.

    Slovenski bombarder bo hitro pozabil slab večer

    »Benjamin mora zaupati vase. Postati mora aroganten, tako da med tekom zahteva žogo,« je Berbatov povedal sedmi sili. »Ko steče in ne dobi podaje, mora poskrbeti, da soigralci vedo, da je tam. Včasih moraš pokazati jezo – kričati, preklinjati, karkoli! Nič osebnega ni, samo da te razumejo,« pravi 44-letni Bolgar.

    Berbatov, ki je med letoma 2008 in 2012 za United dosegel 56 golov na 149 tekmah, meni, da se mora Šeško še uveljaviti v ekipi, nad katero bdi trener Ruben Amorim.

    Dimitar Berbatov je za rdeče vrage zadel 56 golov. FOTO: Nigel Roddis/Reuters
    Dimitar Berbatov je za rdeče vrage zadel 56 golov. FOTO: Nigel Roddis/Reuters

    »Med polčasom, pred tekmo, po tekmi, vedno mora biti glasen in čustven. Ni treba, da je vedno vljuden, mora biti tudi jezen,« je dejal Bolgar, ki je bil v igralskih dneh znan po svojem mirnem, a samozavestnem vedenju na igrišču.

    Berbatov dodaja, da je Manchester United v preteklih letih imel veliko težav z napadalci, ki so se pod stalnim drobnogledom otoške javnosti hitro znašli v težavah.

    Benjamin Šeško je letos zadel dvakrat, prispeval je eno asistenco. FOTO: David Klein/Reuters
    Benjamin Šeško je letos zadel dvakrat, prispeval je eno asistenco. FOTO: David Klein/Reuters

    »Ko ne dosežeš gola in doma preveč razmišljaš o tem, potem hitro padeš v luknjo, v cikel negativnosti, ki mu ne moreš ubežati. Vseeno pa sem previdno optimističen. Benjamin Šeško je visok, močan, zna teči, držati žogo in ustvarjati prostor. Videl sem nekaj njegovih golov – bili so neverjetni,« dodaja Berbatov

    Naslednja tekma Manchester Uniteda bo v soboto, ko se bodo rdeči vragi na domačem Old Traffordu srečali z močno načetim Nottingham Forrestom.

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
