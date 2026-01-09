Veliko priznanje za Benjamina Šeška, postal je nogometaš tedna

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško, ki je na tekmi 21. kola angleške premier lige za Manchester United ob remiju z Burnlyjem prispeval dva zadetka, je na Otoku postal igralec tedna. Triindvajsetletnik se je izkazal z dvema izjemnima zadetkoma in po številnih kritikah končno dokazal, da je sposoben veliko boljših predstav.

Slovenec je proti Burnleyju odigral celotno tekmo, na kateri je kar sedemkrat sprožil v okvir vrat. Nekajkrat je sicer odlično poredoval vratar Martin Dúbravka, a mladenič ga je dvakrat premagal in poskrbel za navdušenje številnih privržencev rdečih vragov, ki so o njem takoj začeli govoriti z izbranimi besedami.

Če njegove nastope primerjamo s švedskim napadalcem Viktorjem Gyökeresem, ki igra za Arsenal, dobimo jasne odgovore. Šved, ki je na Otok prišel iz portugalskega Sportinga, v zadnjih sedmih tekmah sploh ni ustrelil proti tekmečevim vratom, zadnji zadetek iz igre pa je prav proti Burnleyju dosegel prvega novembra. Čeprav ima Arsenal, ki si je malce opomogel po številnih poškodbah, zelo dolgo klop, pa trener Mikel Arteta s Švedom ne more biti najbolj zadovoljen.

Poleg Benjamina Šeška, sicer tudi najboljšega igralca tekme z Burnleyjem, je bilo za nagrado nominiranih še pet igralcev – Harvey Barnes, ki je za Newcastle dosegel dva zadetka proti Leedsu, za katerega je dva gola prispeval razpoloženi Brenden Aaronson. Igor Thiago je ob zmagi Brentforda nad Sunderlandom prispeval dva lepa zadetka, Harry Wilson pa je bil uspešen ob Fulhamovi senzacionalni zmagi nad Chelseajem.

Nominiran je bil tudi Antoine Semenyo, ki je prav danes uradno prestopil v Manchester City. V zimskem delu tekmovanja je za Bournemouth prispeval deset golov, k mestnem tekmecu rdečih vragov pa je prišel za vrtoglavih 65 milijonov funtov, kar znaša dobrih 70 milijonov evrov.

Benjamina Šeška in druščino zdaj v nedeljo čaka tekma angleškega pokala FA proti Brightonu. V nadaljevanju angleške premier lige jih konec meseca čakata zelo zahtevni tekmi proti mestnemu rivalu Cityju in Arsenalu.