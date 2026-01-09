  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Veliko priznanje za Benjamina Šeška, postal je nogometaš tedna

    Slovenski napadalec je bil po dveh zadetkih proti Burnleyju izglasovan za najboljšega igralca kola. Anthoine Semenyo za dobrih 70 milijonov k Cityju.
    Benjamin Šeško je končno odigral dobro tekmo. Upamo, da ga bo sproščenost zdaj ponesla do novih uspehov. FOTO: Craig Brough/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je končno odigral dobro tekmo. Upamo, da ga bo sproščenost zdaj ponesla do novih uspehov. FOTO: Craig Brough/Reuters
    Matic Rupnik
    9. 1. 2026 | 18:13
    9. 1. 2026 | 19:12
    2:38
    A+A-

    Slovenski nogometaš Benjamin Šeško, ki je na tekmi 21. kola angleške premier lige za Manchester United ob remiju z Burnlyjem prispeval dva zadetka, je na Otoku postal igralec tedna. Triindvajsetletnik se je izkazal z dvema izjemnima zadetkoma in po številnih kritikah končno dokazal, da je sposoben veliko boljših predstav.

    image_alt
    Šeško pokazal instinkt napadalca, ki mu ga številni očitajo (VIDEO)

    Slovenec je proti Burnleyju odigral celotno tekmo, na kateri je kar sedemkrat sprožil v okvir vrat. Nekajkrat je sicer odlično poredoval vratar Martin Dúbravka, a mladenič ga je dvakrat premagal in poskrbel za navdušenje številnih privržencev rdečih vragov, ki so o njem takoj začeli govoriti z izbranimi besedami.

    Če njegove nastope primerjamo s švedskim napadalcem Viktorjem Gyökeresem, ki igra za Arsenal, dobimo jasne odgovore. Šved, ki je na Otok prišel iz portugalskega Sportinga, v zadnjih sedmih tekmah sploh ni ustrelil proti tekmečevim vratom, zadnji zadetek iz igre pa je prav proti Burnleyju dosegel prvega novembra. Čeprav ima Arsenal, ki si je malce opomogel po številnih poškodbah, zelo dolgo klop, pa trener Mikel Arteta s Švedom ne more biti najbolj zadovoljen.

    Poleg Benjamina Šeška, sicer tudi najboljšega igralca tekme z Burnleyjem, je bilo za nagrado nominiranih še pet igralcev – Harvey Barnes, ki je za Newcastle dosegel dva zadetka proti Leedsu, za katerega je dva gola prispeval razpoloženi Brenden Aaronson. Igor Thiago je ob zmagi Brentforda nad Sunderlandom prispeval dva lepa zadetka, Harry Wilson pa je bil uspešen ob Fulhamovi senzacionalni zmagi nad Chelseajem.

    Nominiran je bil tudi Antoine Semenyo, ki je prav danes uradno prestopil v Manchester City. V zimskem delu tekmovanja je za Bournemouth prispeval deset golov, k mestnem tekmecu rdečih vragov pa je prišel za vrtoglavih 65 milijonov funtov, kar znaša dobrih 70 milijonov evrov.

    Benjamina Šeška in druščino zdaj v nedeljo čaka tekma angleškega pokala FA proti Brightonu. V nadaljevanju angleške premier lige jih konec meseca čakata zelo zahtevni tekmi proti mestnemu rivalu Cityju in Arsenalu.

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    nogomet Benjamin Šeško Arsenal premier league liga prvakov Viktor Gyökeres Anthoine Semenyo

    Novice  |  Slovenija
    Dostop do odprtega morja

    Po Hrvaški z izključno ekonomsko cono na morju še Italija: Kaj to pomeni za nas?

    Slovenija ni imela možnosti, da bi to preprečila, naj pa to po besedah ministrstva za zunanje zadeve, ne bi vplivalo na naše interese.
    9. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Imamo rod risov, ki je zrel za olimpijski turnir 2030

    Matjaž Rakovec, predsednik HZS, se je v pogovoru za Delo ozrl k novemu valu na ledu, proračunu in svoji prihodnosti.
    Siniša Uroševič 9. 1. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Ministrica Alenka Bratušek: Odločitev za več sklopov je bila pravilna

    Uradno začeli delati odsek tretje razvojne osi Slovenj Gradec jug–Podgorje, za katerega je rok za končanje december 2028.
    Špela Kuralt 9. 1. 2026 | 18:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

    V Otepääju potekajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kjer odlično tekmujejo predvsem slovenske tekmovalke.
    9. 1. 2026 | 18:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske težave

    Velik del Evrope v primežu neurij: zaprte šole, stojijo vlaki, letala (FOTO)

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in izdali vremenska opozorila, vključno z redkim rdečim.
    Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 18:27
    Preberite več
