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Nogomet

Šeško ima preveč mišic, navijači verjamejo, da bo United prvak

Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se počasi vrača branilec Manchester Uniteda Matthijs de Ligt. Tudi Benjamin Šeško trenira po prilagojenem programu.
Tako pred svojo drugo sezono pri Machester Unitedu izgleda Benjamin Šeško. FOTO: Instagram
Galerija
Tako pred svojo drugo sezono pri Machester Unitedu izgleda Benjamin Šeško. FOTO: Instagram
M. Ru.
30. 7. 2026 | 15:28
3:45
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Navijači Manchester Uniteda, za katerega po prilagojenem programu trenira tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, so pred novo sezono angleške premier lige zelo motivirani. Po zelo dolgi odsotnosti, lani je za nekaj mesecev kar skrivnostno izginil, se je na treninge namreč vrnil nizozemski branilec Matthijs de Ligt, ki izgleda zelo dobro pripravljen. 

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Nizozemec je na družbenih omrežjih objavil posnetke treninga v fitnesu, na katerih brez večjih težav izvaja zahtevne vaje, med drugim dvige uteži z veliko obremenitvijo in stopanje na klop z visokim dvigom kolena.

Šestindvajsetletni osrednji branilec ni igral od novembra lani. Ker običajna rehabilitacija ni prinesla želenega napredka, je maja prestal korektivno operacijo hrbta. Zaradi okrevanja ni odpotoval na pripravljalno turnejo Manchester Uniteda in bo po vsej verjetnosti izpustil začetek nove sezone. Na pripravljalnih tekmah smo v kadru rdečih vragov zaman iskali tudi Benjamina Šeška, ki prav tako še ni nared za hujše napore, a bo verjetno na začetku sezone nared za igranje. 

Kljub temu so objavljeni posnetki vlili optimizem navijačem, ki verjamejo, da bo de Ligt kmalu znova nared za tekme. Na družbenem omrežju X so številni zapisali, da ima United ob popolnoma zdravem kadru ekipo, ki se lahko bori za najvišja mesta.

Nekdanji nogometaš Ajaxa, Juventusa in Bayerna je v prejšnji sezoni zbral le 13 nastopov v premier ligi. V novi sezoni si bo skušal izboriti mesto v začetni enajsterici trenerja Michaela Carricka. Konkurenco v osrčju obrambe mu predstavljajo Harry Maguire, Lisandro Martínez in Ayden Heaven.

Manchester United je medtem okrepil tudi zvezno vrsto z Andreyem Santosom in Yourijem Tielemansom, za katera je skupaj odštel približno 85 milijonov funtov.

Šeško bo kmalu nazaj, težave mu povzročajo mišice

Benjamin Šeško medtem še ni nared za polno tekmovalno obremenitev, saj okreva po poškodbi goleni, ki jo je utrpel oziroma poslabšal v zaključku minule sezone. Slovenski napadalec je zaradi težav izpustil zadnje tri prvenstvene tekme, rehabilitacija pa se je zavlekla tudi v pripravljalno obdobje. Zato ga ni bilo v kadru Manchester Uniteda na prvih dveh pripravljalnih tekmah proti Wrexhamu in Rosenborgu.

Po informacijah iz kluba okrevanje poteka po načrtih. Šeško je že začel individualno trenirati na igrišču v Carringtonu, zdravstvena služba in strokovni štab pa ne želita tvegati prehitre vrnitve. V Manchester Unitedu pričakujejo, da bo nared še pred začetkom nove sezone premier lige, možno pa je, da bo prve minute odigral že na eni od preostalih pripravljalnih tekem.

Po spletu so zaokrožile fotografije Šeška z veliko več mišične mase, kot jo je imel na začetku lanske sezone, to pa ni nujno dobro, opozarja nekdanji nogometaš Gary Neville: »To so storili s Paulom Pogbajem, Romelujem Lukakujem, Kobbiejem Mainoojem. Ko ima nogometaš nepotrebne mišice, izgubi agilnost in eksplozivnost, ki sta v prvi fazi nogometaša naredili posebnega,« je povedal. 

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