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Nogomet

Legenda Uniteda: Benjamin Šeško še ni dovolj zrel

Rdeči vragi potrebujejo še enega napadalca, ki bi Radečana razbremenil in ga hkrati prisilil v napredek, pravi.
Benjamin Šeško je v prvi sezoni na Otoku igral odlično. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško je v prvi sezoni na Otoku igral odlično. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
M. Ru.
27. 6. 2026 | 19:23
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Nekdanji branilec Manchester Uniteda Gary Pallister meni, da bi si moral angleški klub v napadu zagotoviti dodatno kakovost in izkušnje, če želi znova konkurirati za vrh premier lige. V središču razprav je slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki je v svoji prvi sezoni na Old Traffordu pokazal veliko dobrega, a po oceni legende rdečih vragov še ni pripravljen na breme glavnega napadalca.

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Pri Unitedu, kjer se pod vodstvom Michaela Carricka oblikuje prenovljena zvezdniška ekipa, verjamejo v postopno gradnjo moštva, ki bi se lahko vrnilo med najboljše v Angliji. Pallister opozarja, da zgolj razvoj mladih igralcev ne bo dovolj za preboj na najvišjo raven. Po njegovem mnenju bi klub moral poiskati še enega uveljavljenega napadalca, ki bi okrepil konkurenco v konici napada in bi hkrati razbremenil Benjamina Šeška.

»Šeško je dober, vendar je še mlad. Mislim, da potrebujejo še enega centralnega napadalca. Šeško je lani opravil dobro delo, vendar se mora še veliko naučiti. Še vedno je mlad fant,« je za NewBettingSites dejal Pallister.

Drugi napadalec Uniteda je bil letos Joshua Zirkzee, ki pa niti približno ni bil kos Šešku. FOTO: David Klein/Reuters
Drugi napadalec Uniteda je bil letos Joshua Zirkzee, ki pa niti približno ni bil kos Šešku. FOTO: David Klein/Reuters

Nekdanji angleški reprezentant dodaja, da bi bila prava rešitev za United igralec z več izkušnjami, ki bi lahko dvignil raven konkurence v ekipi. »Nekdo z več zrelosti kot Šeško bi bil odlična rešitev. Potrebna je prava konkurenca za položaj prvega napadalca.«

Pallister je v pogovoru izrazil tudi zadovoljstvo nad delom Michaela Carricka, ki naj bi v ekipo postopoma vračal identiteto in značaj, po katerih je bil Manchester United tradicionalno prepoznaven. »Veliko ljudi v klubu je zelo zadovoljnih, da je Michael dobil to priložnost. Prinesel je odpornost, karakter in razume, kaj navijači pričakujejo od Manchester Uniteda.«

United tako vstopa v obdobje preoblikovanja, v katerem bo razvoj mladih, kot je Šeško, očitno moral potekati vzporedno z iskanjem bolj izkušenih okrepitev, ki bi ekipi pomagale pri ponovnem vzponu na vrh angleškega nogometa.

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Benjamin ŠeškoManchester Unitedpremier leagueliga prvakov

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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