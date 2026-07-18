Šeškov United na pripravljalni tekmi klonil proti drugoligašu

Nogometaši Manchester Uniteda so pripravljalno obdobje pod vodstvom Michaela Carricka začeli s porazom. V Helsinkih jih je z 1:0 premagal valižanski Wrexham, dvoboj pa je zaznamoval tudi kaotičen zaključek zaradi domnevno nedosojene enajstmetrovke za angleški klub.

Edini zadetek na tekmi je dosegel Sam Smith, nekdanji član Unitedove akademije, ki je v prvem polčasu iz bližine izkoristil podajo Lewisa O'Briena in premagal Toma Heatona med vratnicama rdečih vragov. Za Smitha, ki je klub zapustil leta 2014, je bil zadetek še posebej sladek.

V dresu Manchester Uniteda je debitiral brazilski vezist Andrey Santos, poletna okrepitev, za katero je klub odštel približno 50 milijonov funtov. Dvaindvajsetletnik je imel na začetku nekaj težav s prilagajanjem, pozneje pa je pokazal več zanesljivosti v zvezni vrsti. V udarni enajsterici so bili tudi nekateri zelo uveljavljeni nogometaši, denimo Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Harry Maguire, Leny Yoro, Joshua Zirkzee in Mason Mount.

Carrick je v drugem polčasu popolnoma zamenjal enajsterico in priložnost namenil mlajšim igralcem, vendar ti niso uspeli resneje ogroziti rezervnega vratarja Wrexhama Dannyja Warda.

Največ razburjenja je sledilo v sodnikovem dodatku. Mladi član Manchester Uniteda Dan Gore je po dvoboju v kazenskem prostoru padel, domači navijači pa so zaman zahtevali enajstmetrovko. Sodnik je ostal nem, po zadnjem žvižgu pa je igrišče zapustil ob glasnem negodovanju več kot 20.000 gledalcev.

Wrexham, valižanski klub v lasti hollywoodskih igralcev Ryana Reynoldsa in Roba McElhenneyja, je tako prišel še do druge zaporedne pripravljalne zmage nad Manchester Unitedom, potem ko je angleškega velikana premagal že poleti 2023 v San Diegu.