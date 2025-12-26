Vse oči uprte v Benjamina Šeška, čaka ga spektakularen dvoboj

Na »boxing day«, ko so oči milijonov nogometnih navdušencev uprte na Otok, se bosta v angleški premier league pomerila oslabljeni Manchester United Benjamina Šeška in Newcastle, klub, ki se je poleti močno zanimal za slovenskega napadalca, naposled pa v svoje vrste pripeljal letos razpoloženega Nemca Nicka Woltemadeja. Oba vrhunska napadalca bosta tekmo začela v prvi postavi.

Ob 21. uri se bosta kluba, ki sezone nista odprla prav uspešno, srečala na štadionu Old Trafford, kjer bodo imeli prednost domačega terena rdeči vragi. Ti na lestvici premier league zasedajo sedmo mesto, a za četrtim, ki jih pelje v Evropo, zaostajajo le tri točke. Še slabše letos igra Newcastle, ki navkljub močnim okrepitvam med poletnim oddihom zaseda 11. mesto.

Vendarle pa je Nick Woltemade precej bolje razpoložen od Benjamina Šeška. Letos je Nemec zadel že sedem golov, prispeval pa je tudi po eno asistenco in avtogol ob porazu z 1:0 proti Sunderlandu. Bruno Guimaraes je petim zadetkom prispeval asistenco, potem pa počasi zmanjka nogometašev, ki bi zadevali.

Nick Woltemade letos zadeva kot za šalo. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Drugače je pri Manchester Unitedu, letos je od čete Rubena Amorima več zadetkov v prvi ligi prispeval le Manchester City. A pozor, zaradi afriškega kontinentalnega prvenstva so odsotni Amad Diallo, Noussair Mazraoui in Brian Mbeumo, poškodbo stegenske mišice pa je proti Aston Villi staknil Bruno Fernandes. Prav tako za igro niso nared Kobe Mainoo, Harry Maguire in Matthijs de Light.

V prvi postavi bomo tako po dolgem času videli Lisandra Martineza, na klopi za rezervne igralce pa bo še nekaj mladih in neuveljavljenih imen. Manchester United ni zmagal na zadnjih sedmih tekmah, ko v udarni enajsterici ni bilo Portugalca Rubena Amorima. »Nemogoče ga je zamenjati. Nismo navajeni igrati brez njega, zato je to velika priložnost za ostale fante. Mislim, da je Jack Fletcher odlično igral proti Aston Villi in zato lahko na poškodbo Bruna gledamo tudi s pozitivne strani,« je dejal trener rdečih vragov Ruben Amorim.