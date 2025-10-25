Ob Ibrahimoviću bi imel tremo, z nogo Šeško še pride do obroča

Navijači v Manchestru počasi spoznavajo Benjamina Šeška, še več zanimivega so o slovenskem napadalcu izvedeli v posebni oddaji, ki jo v sodelovanju s premier league pripravljajo pri Sky Sports. Šeško je odgovarjal na vprašanja navijačev, med drugim tudi o idolu, igranju košarke in neverjetnih skokih v višino.

»Moj idol je Zlatan Ibrahimović, veliko sem ga gledal, ko sem odraščal. Je odličen z žogo, tako kot jaz, vedno sem ga rad gledal, ker se zabava na igrišču. Nisem ga še srečal, seveda bi bil nervozen, če bi se srečala,« je pojasnil slovenski napadalec.

Kaj je Šeška pripeljalo v United? »To niso bile le moje sanje, so sanje številnih nogometašev, da uresničijo nekaj takšnega. Ko sem izvedel, da obstaja ta možnost, sem gorel od želje, da pridem sem, to je res ogromen klub. Želel sem si priti le sem, želel sem igrati na takšnem štadionu. Pomemben je bil tudi trener, imava odličen odnos.«

Navijače je zanimalo tudi, kaj Šeško počne v prostem času. »Rad veliko meditiram, ko sem doma. Obožujem igranje košarke, čeprav je zdaj ne igram več toliko, a uživam, ko imam žogo v rokah, takrat sem povsem osredotočen. Sem kar dober v košarki, a težko rečem, če bi bil dober profesionalni košarkar. Meditacija je pri meni pomembna, vsak dan jo uporabljam, da resetiram glavo, v zadnjih dveh, treh letih mi je v kombinaciji z jogo zelo pomagala,« je razkril eno od tehnik, ki jo je usvojil pri Leipzigu, kjer so znani po tem, da veliko delajo na psihološki pripravi igralcev.

Beni je razkril tudi, kako je nastal viralni posnetek, ko z nogo brcne žogo, zataknjeno za košarkarski obroč. »Bili smo na igrišču, žoga se je zataknila in povsem brez razloga sem jo poskusil izbiti z nogo. Uspelo mi je, nato smo to ponovili še s kamero, ker tega pa res najbrž ne zmore vsak. Mislim, da še danes lahko z nogo pridem do obroča.«