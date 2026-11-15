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Nogomet

Ob Šešku tudi prva ženska in trenerjev sin

Novi trener Manchester Uniteda Mauricio Pochettino bo prenovo angleškega velikana začel pri telesni pripravljenosti igralcev.
Benjamin Šeško bo dobil v klubu nove šefe, v Manchester United prihaja štab Mauricia Pochettina. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško bo dobil v klubu nove šefe, v Manchester United prihaja štab Mauricia Pochettina. FOTO: Phil Noble/Reuters
Jernej Suhadolnik
15. 11. 2026 | 17:00
15. 11. 2026 | 17:35
3:50
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Novi trener Manchester Uniteda Mauricio Pochettino bo prenovo angleškega velikana začel pri telesni pripravljenosti igralcev.  Pochettino bo v Manchester pripeljal ljudi, ki dobro poznajo njegove metode. Spremembe bodo pomembne tudi za slovenskega napadalca Benjamina Šeška, saj Argentinec od napadalcev zahteva veliko gibanja, agresivnega pritiska in sodelovanja pri obrambi.

Pochettino je s klubom sklenil dveinpolletno pogodbo, delo pa bo uradno začel 18. novembra. Prvi preizkus novega strokovnega štaba bo vse prej kot lahek. United bo v nedeljo, 22. novembra, gostoval pri Liverpoolu na Anfieldu. Pochettino bo moral že na uvodni tekmi pokazati, ali lahko iz moštva, ki se je v zadnjih mesecih le stežka kosalo s tekmeci, ustvari ekipo, sposobno njegovega značilnega intenzivnega nogometa. Zakaj bi se moral Šeško ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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