Benjamin Šeško po izjemnem zadetku: O tem sem dolgo sanjal

Slovenski nogometni as Benjamin Šeško je z golom v zadnjih minute tekme Manchester Uniteda s Fulhamom poskrbel za veliko navdušenje na štadionu Old Trafford, na katerem je Radečan zadel za končnih 3:2. V igro je vstopil šele v 74. minuti, a je hitro postal prvi junak dvoboja v elitni angleški ligi.

Manchester United je ob Šeškovem vstopu v igro vodil z 2:0, a se je Fulham v zadnjih minutah tekme vrnil v boj za tri točke. V prvi minuti sodnikovega dodatka je enajstmetrovko izkoristil Kevin in izenačil na 2:2. Zdelo se je že, da bomo videli delitev točk, a je »podaljšek« trajal kar devet minut.