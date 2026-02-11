Benjamin Šeško po novem izjemnem zadetku: Vem, da smo si zaslužili zmago

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je bil spet glavni junak Manchester Uniteda, ki je sinoči navkljub boljši igri remiziral z West Hamom. Dvaindvajsetletnik je v zadnjih minutah srečanja po lepi podaji Bryana Mbeuma zadel elegantno in s težkega položaja spet poskrbel za veliko veselje navijačev rdečih vragov.

Čeprav tekem še vedno ne začenja v udarni enajsterici, zna izkoristiti omejeno število minut. Na zadnjih šestih tekmah, na katerih je stopil na zelenico, je zadel šestkrat. Prav zaradi njegovega prispevka je United na lestvici na visokem petem mestu, tik za četrto Aston Villo in pred Chelseajem.

»Zelo sem zadovoljen nad svojim zaključkom, nisem pa tako zadovoljen z našim remijem. Vem, da smo se zaslužili zmago, saj smo se celo tekmo dobro borili. Žal je to eden izmed dni, ko pač nimaš sreče na igrišču,« je po tekmi dejal mladi Radečan, ki se je navijačem Manchester Uniteda priljubil tudi zaradi velike pripadnosti klubu.

Veliko o njegovem karakterju pove tudi odgovor na vprašanje o svoji predstavi. Raje se je osredotočil na ekipni duh pri rdečih vragih. »Igramo eden za drugega, vse to počnemo skupaj. Ko pridejo težki trenutki, stopimo skupaj. To je zelo pomembno, saj lahko vodi do takšnih rezultatov, kot jih imamo sedaj,« pravi.

Spomnimo, pod taktirko Rubena Amorima je United v začetku koledarskega leta vknjižil tri boleče remije proti Wolverhamptonu, Leedsu in Burnleyju. Tam so rdeči vragi venomer igrali bolje od tekmeca, a niso uspeli priti do zmage – teoretično so izgubili šest točk, s katerimi bi se sedaj lahko borili za sam vrh premier lige. Tokrat smo spet videtli podobno predstavo, a skorajda bi četa priljubljenega Michaela Carricka z Londona odšla brez točk.

Zdaj jih čaka pot v mesto Beatlov, kjer jim bo nasproti stal precej razpoloženi Everton, ki je po seriji odličnih rezultatov sinoči klonil proti Bournemouthu. »Rabimo samo nadaljevati s tem zanosom, ki smo ga dobili na minulih srečanjih. Zapomniti si moramo, da igramo eden za drugega, zato moramo v vseh situacijah paziti. Vsako sekundo tekme moramo biti maksimalno osredotočeni, ko pa pride kakšna priložnost, pa jo moramo izkoristiti,« pravi Big Ben, kakršen vzdevek so mu nadeli privrženci Manchester Uniteda.

Benjamin Šeško razmišlja zelo zrelo in preudarno. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Michael Carrick zna delati s slovenskim draguljem

Tudi Michael Carrick, ki Šeška vztrajno zadržuje na klopi za rezervne igralce, je o slovenskem reprezentantu govoril z izbranimi besedami. »Veliko dela opravlja za nas. Trenutno je na dobrem mestu, pripravljen je, da nadaljuje v tem ritmu. Njegov vstop v igro je danes močno vplival na naš ritem in predstavo,« pravi.

Navijači Manchester Uniteda so navdušeni nad vodenjem Michaela Carricka, ki (tudi zaradi Šeška) še ne pozna poraza. FOTO: Ian Kington/AFP

»Uspel mu je krasen zaključek s težkega položaja. Pod takim kotom je zelo težko zadeti, ampak Beni je tega sposoben. Nič novega, to je v preteklosti že dokazal. Tudi na treningih igra odlično, zadeva gole, to pa me niti ne preseneča. Že na prejšnji tekmi proti Tottenhamu je igral odlično, nocoj pa je prav tako pokazal, česa je sposoben,« dodaja strateg rdečih vragov, pod katerim je Šeško zares zablestel.

Proti Tottenhamu je Šeško po podaji Bruna Fernandesa imel izjemno priložnost za zadetek, ki je ni izkoristil, a lepo je bilo videti, ko ga je portugalski kapetan po tekmi počakal in se pogovoril z njim. Tudi ob pomoči vodje, kot je on, se Slovenec lažje razvija v enega izmed najboljših napadalcev lige. Pred tedni je dejal tudi, da se je veliko naučil od brazilskega zvezdnika Casemira, ki pa po sezoni odhaja.

Videti je, da se naš reprezentant vedno bolj ustaljuje v ekipi Uniteda. FOTO: Phil Noble/Reuters

Proti Evertonu bo znova vroče, zanimivo pa bo videti, kdaj bo po odličnih predstavah Šeško končno dobil priložnost v prvi postavi. Očitno mu koristi dejstvo, da se mora boriti za mesto v udarni enajserici, saj je na zadnjih šestih tekmah, na katerih je igral, dosegel pet zadetkov.

Spomnimo, Everton je novembra že premagal Manchester United, na Old Traffordu je bilo 1:0, a slovenski napadalec takrat zaradi poškodbe ni igral. Že nocoj bomo na Otoku videli nekaj zanimivih dvobojev, Aston Villa gostuje pri neuodnem Brightonu. Manchester City čaka srečanje s Fulhamom, Liverpool pa se bo v gosteh pomeril s Sunderlandom.