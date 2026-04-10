Benjamin Šeško pomaga Portugalcu, ki je ujel Ronalda in prehitel Beckhama

Portugalski virtuoz v dresu Manchester Uniteda Bruno Fernandes je z nazivom za najboljšega igralca meseca marca, šestim v karieri, ujel klubski rekord, ki ga je v dveh obdobjih pri Manchestru postavil Cristiano Ronaldo. Dosežek Portugalca uvršča v izbrano elito kluba, saj je na poti do tega mejnika že prehitel še eno legendo rdečih vragov, petkratnega igralca meseca Wayna Rooneyja.

Fernandesova bera lovorik je impresivna predvsem zaradi stalnosti. Že takoj po prestopu, februarja leta 2020, je bil izbran za igralca meseca, nato pa je v istem koledarskem letu slavil še trikrat (junija, novembra in decembra). S tem je postal prvi nogometaš v zgodovini premier lige s štirimi tovrstnimi priznanji v enem letu. Marca lani je zbirko dopolnil s petim, letošnja marčevska nagrada pa je njegova prva v letu 2026.

Fernandes bo tudi v ponedeljkovem »slovenskem derbiju« v premier league med Manchester Unitedom in Leedsom – Benjamin Šeško bo najbrž znova džoker s klopi trenerja Michaela Carricka, medtem ko Jaka Bijol bije bitko s poškodbo – v središču pozoronosti.

Ambicije Portugalca segajo dlje od klubskih rekordov. Na vrhu večne lestvice angleškega prvenstva so s sedmimi izbori so Harry Kane, Sergio Agüero in Mohamed Salah. Glede na to, da je Fernandes s klubom pogodbeno vezan do junija 2027 (z možnostjo podaljšanja še za leto dni), je povsem realno pričakovati, da bo v prihodnje postal absolutni rekorder te prestižne statistike.

Fernandes je v tej sezoni zbral že 16 asistenc in za eno prehitel Davida Beckhama. Do izenačitve dosežka Thierryja Henryja in Kevina De Bruyna (20 asistenc v eni sezoni) ga ločijo le še štiri podaje.