Težave Benjamina Šeška, letos ga ne bomo več videli

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško bi lahko zaradi težav s poškodbo na igrišču manjkal vse do začetka prihodnjega leta. Pri Manchester Unitedu so zaskrbljeni zaradi zapletov pri okrevanju 23-letnega napadalca, ki ne igra že pet tednov, poroča britanski časnik The Sun.

Šeško se je v letošnji sezoni znova znašel v težavah s poškodbami. Potem ko ga je kar šest mesecev pestila poškodba golenice, se zdaj ubada z novo zdravstveno težavo. Slovenski napadalec je v zadnjih tednih opravil številne preglede v klubskem vadbenem središču Carrington, po informacijah britanskega časnika pa se pri Unitedu bojijo, da bi njegova odsotnost lahko trajala celo štiri mesece.

V Šeškovem taboru sicer ostajajo optimistični, da se bo na zelenice vrnil pred februarjem, vendar se obenem pripravljajo na daljše okrevanje. Trener rdečih vragov Michael Carrick je v torek pojasnil, da klub še nima dokončnih informacij o resnosti poškodbe. »Upamo, da bomo zelo kmalu imeli jasnejšo sliko. Trenutno še potekajo preiskave, do konca tedna pa bi morali vedeti več,« je dejal angleški strateg.

Morebitna dolgotrajna odsotnost slovenskega reprezentanta bi lahko Manchester United prisilila v iskanje novega napadalca v januarskem prestopnem roku. Carrick je v konici napada na začetku sezone uporabljal Matheusa Cunho, nato pa je priložnost dobil Bryan Mbeumo, ki je s štirimi zadetki eden najboljših strelcev moštva v tej sezoni.

United je Šeška lani pripeljal za 73,62 milijona funtov, slovenski napadalec pa je v svoji prvi sezoni na Old Traffordu dosegel 12 zadetkov in moštvu z njimi v angleškem prvenstvu neposredno zagotovil 14 točk.

Pri angleškem velikanu zdaj čakajo na dokončne izvide zdravniških pregledov, ki bodo razjasnili, kako dolgo bo Carrick pogrešal slovenskega reprezentanta.