Benjamin Šeško, pozor, tekmeci zabijajo

Bo Benjamin Šeško veliki mestni derbi proti Manchester Cityju le začel v udarni enajsterici Manchester Uniteda? Bo izzval »bombarderja« Erlinga Haalanda, ki se je v kvalifikacijah za SP strelsko ogrel proti Moldavcem in jim zabil pet golov? Bo dosegel prvi gol za slavni klub z Old Trafforda? To so najbolj vznemirljiva vprašanja za slovenske nogometne navdušenec pred današnjim dvobojem 4. kola angleškega prvenstva na stadionu Etihad, ki se bo začel ob 17.30. V Angliji je ujel formo Šekov reprezentančni partner v napadu Žan Vipotnik, ki je za Swansea v »championship« zabil že tretji gol.

Trenerja Pep Guardiola in Ruben Amorim sta vse prej kot zadovoljna s startom v sezono, City je šele 16., United 11., oba sta le enkrat zmagala. Gostje z Old Trafforda so se pri tekmecih kar dobro odrezali, saj so se z zadnjih 20 gostovanj vrnili z desetimi zmagami.

Dober mesec je najboljši slovenski napadalec Šeško član rdečih vragov. Potem ko je za 85 milijonov evrov odškodnine postal član slavnega angleškega kluba, še čaka na prvi gol. V ligaškem pokalnem tekmovanju je ob senzacionalnem Unitedovem porazu proti Grimsbyju dosegel gol pri izvajanju enajstmetrovk.

Rasmus Højlund, ki je zaradi nakupa Benjamina Šeška moral zapustiti ManUtd, je v Italiji v prvem nastopu za Napoli že zabil gol. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Po napovedih bo Portugalec na Unitedovi klopi Amorim postavil Slovenca v konico napada od prve minute. Bolj idealne tekme za prvenec v premier league si 22-letni Radečan ne bi mogel zamisliti, a še ena tekma brez gola ga bo postavila pod hud pritisk. Še toliko bolj, ker so z njim povezani prestopni tekmeci že v strelski formi. Nemec Nick Woltemade, ki je po Šeškovi zavrnitvi prestopil k Newcastlu, je že v prvem nastopu zabil gol za črno-bele, vreden treh točk. V Italiji je svoj prvi nastop za prvaka Napoli z golom zabelil tudi Šeškov predhodnik pri ManUtd Rasmus Højlund. Za Arsenal je bil strelec tudi Viktor Gyökeres.

Le še Šeško in Liverpoolov švedski rekorder Alexander Isak, ki naj bi pri angleškem prvaku še nekaj časa lovil formo s klopi za rezervne igralce, sta strelska dolžnika.