Benjamin Šeško prejel veliko priznanje, navijači mu zaupajo

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je prejel priznanje za najboljšega igralca meseca, ki so mu ga podelili navijači (PFA fans). Klub omejeni minutaži je 22-letni napadalec Manchester Uniteda na zelenici pustil močan vtis – v premier ligi je letos zadel že devetkrat, zasijal pa je sploh po menjavi trenerja, ko je Rubena Amorima (vmes je dve tekmi vodil Darren Fletcher) zamenjal Michael Carrick.

Šeško je bil v mesecu februarju v boju tudi za naziv nogometaša meseca v premier ligi, a ga je tam premagal napadalec Manchester Cityja Anthoine Semenyo. Je pa pred nekaj tedni že prejel lovoriko najboljšega igralca svojega kluba. Manchester United v zadnjem obdobju tako blesti tudi zaradi mladega Radečana, rdeči vragi so na zadnjih devetih premierligaških tekmah izgubili le proti Newcastlu, na lestvici pa so v boju za tretje mesto že prehiteli tudi Aston Villo.

Nogometaši Manchester Uniteda se bodo sicer že jutri zvečer pomerili z Bournemouthom, nato pa Šeška in druščino čaka reprezentančni premor. Že prva tekma po premoru bo v premier ligi spet v znamenju Slovenije, saj se bosta pomerila edina naša reprezentanta v elitnem otoškem tekmovanju – na Old Traffordu bo gostoval Leeds Jake Bijola.