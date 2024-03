Benjamin Šeško prispeval k potopu Bochuma

Nogometaši Leipziga, za katerega igrata tudi Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v 24. kolu nemškega prvenstva po zasuku s 4:1 v gosteh premagali Bochum. Pri prvem zadetku je bil podajalec Šeško.

Bochum je v vodstvo popeljal Maximilian Wittek v sedmi minuti. Leipzig je sprva odgovoril prek Xavija Simonsa, a so sodniki zaradi prepovedanega položaja zadetek razveljavili. V 30. minuti pa je bilo na semaforju 1:1, potem ko je po podaji Šeška zadel Dani Olmo.

Mladi slovenski napadalec je igral do 65. minute, ko ga je zamenjal Lois Openda. Isti igralec je tri minute kasneje zadel za 2:1, še tri minute kasneje pa so si domači zabili še avtogol. Na 4:1 je povišal Yussuf Poulsen v 73. minuti in svojemu moštvu zagotovil prvo zmago v gosteh po 9. decembru. Kampl ni dobil priložnosti za igro.

Leipzig ostaja peti na lestvici in ima 43 točk. Eno več ima Borussia Dortmund, ki je v gosteh premagala Union Berlin z 2:0. V prvem polčasu je zadetek dosegel Karim Adeyemi v 41. minuti, v izdihljajih tekme pa je zmago črno-rumenih potrdil Ian Maatsen.