Benjamin Šeško rdečim vragom zagotovil nove tri točke

V 27. krogu angleške premier league so nogometaši Manchester Uniteda gostovali v Liverpoolu pri Evertonu. Na stadioni Hill Dickinson je rdečim vragom zmago zagotovil Benjamin Šeško z golom v 71. minuti.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Slovenski reprezentant je tekmo začel na rezervni klopi, v igro je vstopil v 56. minuti, ko je zamenjal Amada Dialla. Petnajst minut pozenje je izkoristil domiselno podajo Bryana Mbeuma, ko je z natančnim strelom v spodnji desni kot vratarja Jordana Pickforda razveselil gostujoče navijače.

FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters

Dvaindvajsetletni Šeško je dosegel šesti gol v tej sezoni angleškega prvenstva. Manchester United je na 4. mestu z 48 točkami, tri manj jih imata Chelsea in Liverpool. Na vrhu so Arsenal (61), Manchester City (56) in Aston Villa (51)