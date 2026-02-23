  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Benjamin Šeško rdečim vragom zagotovil nove tri točke

Slovenski reprezentant je dosegel zmagoviti gol za Manchester United na gostovanju pri Evertonu.
Benjamin Šeško je dosegel zmagoviti gol v obračunu z Evertonom v gosteh. FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
Galerija
Benjamin Šeško je dosegel zmagoviti gol v obračunu z Evertonom v gosteh. FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
Rok Tamše
23. 2. 2026 | 23:10
23. 2. 2026 | 23:19
1:16
A+A-

V 27. krogu angleške premier league so nogometaši Manchester Uniteda gostovali v Liverpoolu pri Evertonu. Na stadioni Hill Dickinson je rdečim vragom zmago zagotovil Benjamin Šeško z golom v 71. minuti.

FOTO: Phil Noble/Reuters
FOTO: Phil Noble/Reuters

Slovenski reprezentant je tekmo začel na rezervni klopi, v igro je vstopil v 56. minuti, ko je zamenjal Amada Dialla. Petnajst minut pozenje je izkoristil domiselno podajo Bryana Mbeuma, ko je z natančnim strelom v spodnji desni kot vratarja Jordana Pickforda razveselil gostujoče navijače.

FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters

Dvaindvajsetletni Šeško je dosegel šesti gol v tej sezoni angleškega prvenstva. Manchester United je na 4. mestu z 48 točkami, tri manj jih imata Chelsea in Liverpool. Na vrhu so Arsenal (61), Manchester City (56) in Aston Villa (51)

 

