Benjamin Šeško se zbuja tako zgodaj, da ga soigralci ne dohajajo

Slovenski napadalni as Benjamin Šeško je znan po zelo discipliniranem načinu življenja, namesto uporabe telefona med prostim časom raje prebere kakšno knjigo. Prav tako si ob velikih uspehih pomaga z meditacijo, ob jutrih pa se prebuja zelo zgodaj. Klubske kolege zato pogosto povabi na jutranjo kavo, a na nesrečo mladega Radečana se njegovi prijatelji pri rdečih vragih ne prebujajo tako zgodaj.

V mesecih, ko je član ekipe Manchester United, se je Šeško očitno zelo zbližal s portugalskim branilcem Diogom Dalotom – a ker je slednji doma z Iberskega polotoka, kjer je ritem življenja počasnejši, redko ujameta čas za skupno jutranjo kavo. »Na kavo sem ga povabil že vsaj petnajstkrat, a še ni uspel poskusiti kave, ki jo jaz pijem, čeprav živi kakih pet minut stran,« je ob pogovoru s frizerjem, ki ga je klub objavil na instagram, potarnal Šeško.

Dalot mu je nato tudi odgovoril: »Žal sva se spoprijateljila v zelo različnih fazah življenja. Na kavo me vabi ob pol osmih zjutraj, ko jaz peljem otroka v šolo,« je z nameškom dejal Portugalec.

Šeško, ki je uspel doseči dvomestno število zadetkov v angleški premier ligi, se bo z rdečimi vragi jutri ob 16. uri pomeril s Sunderlandom. Njegova samozavest je zelo visoka, to pa je zagotovo tudi rezultat odličnih rezultatov njegovega kluba, ki je za zdaj varno na tretjem mestu lestvice. Jaka Bijol bo na delu v ponedeljek, ko se bo njegov Leeds v dvoboju za obstanek med elito pomeril s Tottenhamom.