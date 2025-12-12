Benjamin Šeško je bil tik pred povratkom, a ga je ustavila zastrupitev s hrano

Ko so nekateri nogometaši že odšli na novoletni oddih, se na Otoku nadaljuje tekmovanje v premier ligi, tamkajšnjem najelitnejšem nogometnem prvenstvu. Manchester United naslednja tekma čaka v ponedeljek, ko se bo četa Rubena Amorima na domači zelenici srečala z Bournemouthom. Že vse od začetka meseca ugibamo, da bi bila lahko to tekma, na kateri bi se po poškodbi kolena vrnil slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Njegov agent Elvis Bašanović je pred dnevi za Arena Sport dejal, da je »Benjaminov povratek bližje, kot si kdo misli«. Zdaj pa je Slovenca zaustavila še ena zdravstvena težava, njegov trener Amorim je dejal, da se je Šeško zastrupil s hrano in še ni najbolje pripravljen. Do tekme z Bournemouthom sta na sporedu še dva treninga in upajmo, da bo 22-letnik hitro okreval.

Podobnih misli je tudi Amorim, ki ima že tako veliko kadrovskih težav. Odsotna bosta Harry Maguire in Matthijs de Light, še vedno pa se ne ve, ali bodo lahko igrali tudi Bryan Mbeumo, Amad Diallo in Noussair Mazraoui. Vse tri namreč kmalu čaka afriški pokal narodov, kjer bodo branili barve svojih reprezentanc, niso pa še dosegli dogovora o tem, ali bodo za tekmo 16. kola premier lige še na voljo svoji ekipi.

Prvenstvo črne celine bo trajalo od 21. decembra do 18. januarja, vsi klubi pa v tem obdobju ne bodo mogli računati na svoje afriške nogometaše. »To ni dobro, a po drugi strani noben klub ne ve, kdo bo lahko igral. Imamo dovolj igralcev, da zakrpamo luknjo. V dolgem tednu treningov lahko vidiš ogromno stvari in se pripravljaš na vse scenarije,« je o pripravi na igranje brez udarne trojice povedal Amorim.