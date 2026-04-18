Nogomet

Benjamin Šeško si bo zapomnil le zmago, ki je ManUtd približala ligi prvakov

Rdeči vragi na Stamford Bridgeu z 1:0 premagali Chelsea. Slovenski zvezdnik začel tekmo in igral 81 minut. Leeds z Jako Bijolom ugnal Wolverhampton.
Benjamin Šeško (desno) je dobil priložnost v začetni enajsterici Manmchester Uniteda v dvopboju proti Chelseaju. FOTO: Glyn Kirk/AFP
Benjamin Šeško (desno) je dobil priložnost v začetni enajsterici Manmchester Uniteda v dvopboju proti Chelseaju. FOTO: Glyn Kirk/AFP
Š. R., STA
18. 4. 2026 | 23:33
2:17
Nogometaši Manchester Uniteda so naredili velik korak k uvrstitvi v ligo prvakov. Na sobotnem derbiju 33. kola angleškega prvenstva so v Londonu premagali Chelsea z 1:0, edini gol je v 43. minuti dosegel Matheus Cunha. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je igral do 81. minute, posebej se tokrat ni izkazal.

United je do zmage, ki mu je zagotovila že deset točk prednosti pred Chelseajem – je zabeležil četrti zaporedni poraz brez doseženega gola in šesti na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih – prišel s precejšnjo mero sreče. Skozi celo tekmo je bil v podrejenem položaju, domači so imeli veliko terensko premoč in priložnosti, med drugim so dvakrat zadeli tudi okvir vrat.

Gosti pa so izkoristilo svojo edino priložnost na tekmi. Velik zaslug za gol je imel Bruno Fernandes, ki je po prodoru z desne strani poslal žogo v sredino, za Šeška je bila nenatančna, a je za njim pritekel Cunha in jo poslal v mrežo. Fernandes je dosewgel že 18. asistenco v prvesntvu, s čimer le še dve zaostaja za rekorderjem Kevinom De Bruynom.

Leedsov obrambnis etber Jaka Bijol je svojo nalogo opravil brez napak. FOTO: Phil Noble/Reuters
Leedsov obrambnis etber Jaka Bijol je svojo nalogo opravil brez napak. FOTO: Phil Noble/Reuters

Novih pomembnih točk se je veselila tudi ekipa Jake Bijola, Leeds, ki je vse dlje od nevarnih voda oziroma od mest, ki vodijo v drugi kakovostni razred angleškega nogometa. Slovenski steber obrambe in soigralci so potrdili zmago iz prejšnjega, ko so v gosteh premagali Manchester United, s 3:0 so bili boljši od zadnjeuvrščenega Wolverhamptona.

Bijol je odigral celo tekmo, za njegovo ekipo so se med strelce vpisali James Justin (18.), Noah Okafor (20.) in Dominic Calvert-Lewin v peti minuti sodnikovega dodatka.

