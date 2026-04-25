Nogomet

Benjamin Šeško si želi lovorik, soigralcu bi privoščil nagrado za igralca leta

Slovenski nogometni zvezdnik je mnenja, da mu učenje od izkušenejših igralcev močno pomaga in da lahko z ekipo kmalu osvojijo kakšno lovoriko.
Benjamin Šeško je v dresu Manchester Uniteda končno našel svojo sredino. FOTO: Paul Ellis/AFP
Benjamin Šeško je v dresu Manchester Uniteda končno našel svojo sredino. FOTO: Paul Ellis/AFP
M. Ru.
25. 4. 2026 | 15:49
Portugalski nogometni zvezdnik Bruno Fernandes, ki letos v dresu Manchester Uniteda naravnost navdušuje, se približuje rekordu po številu asistenc v angleški premier ligi. V zanj sijajni sezoni se je dobro ujel tudi s prvim napadalcem rdečih vragov Benjaminom Šeškom, ki je za Sky Sports o soigralcu govoril z izbranimi besedami. 

Haaland v polno, City po drami z Arsenalom razvnel boj za prvaka

Mladi Radečan Fernandesa vidi kot enega glavnih kandidatov za osvojitev nagrade igralca leta v angleški nogometni ligi. »Od Bruna dobim veliko nasvetov. Navodila mi daje na treningih in tudi po njih. Karkoli reče, enostavno naredim in ne razmišljam dvakrat. Res sem hvaležen, da lahko igram ob njem,« je povedal slovenski zvezdnik. 

V letošnji sezoni je enaintridesetletnik zbral 18 asistenc ob zadetkih, kar je le dve manj od rekorda iz leta 1992. Benjamin Šeško pa meni tudi, da bi moral Fernandes prejeti nagrado za igralca leta na Otoku. »Je moj soigralec in njih vedno podprem, zato mislim, da si zasluži nagrado,« pravi. 

Michael Carrick zaupa slovenskemu napadalcu. FOTO: Phil Noble/Reuters
Michael Carrick zaupa slovenskemu napadalcu. FOTO: Phil Noble/Reuters

Manchester United je medtem vse bližje uvrstitvi v ligo prvakov. Težave Chelseaja in tudi Liverpoola so prevelike, da bi zvezdniški moštvi uspeli do konca sezone ujeti trenutno tretjeuvrščeno četo trenerja Michaela Carricka. Obenem ima Aston Villa veliko težav, saj jim po fantastični zimi sedaj zmanjkuje elana – po današnjem porazu proti Fulhamu ima United priložnost, da jim zbeži na tri točke prednosti. 

Benjamin Šeško v dvoboju z Jako Bijolom. Se jima bo med angleško elito kmalu pridružil še Žan Vipotnik? FOTO: Paul Ellis/AFP
Benjamin Šeško v dvoboju z Jako Bijolom. Se jima bo med angleško elito kmalu pridružil še Žan Vipotnik? FOTO: Paul Ellis/AFP

Na prvih dveh mestih imata Arsenal in Manchester City kar lepo prednost, zato je že jasno, da rdeči vragi letos ne bodo osvojili lovorike. A Benjamin Šeško verjame, da so tudi te blizu: »Mislim, da so lovorike blizu. Do konca sezone je še nekaj tekem, a letos smo bili res dobri. V ekipi vlada odličen duh, soigralci imajo veliko izkušenj in iz njih črpam številne nasvete,« pravi. 

»Tukaj bi resnično rad osvojil nekaj lovorik. Mislim, da bi bilo to nekaj, česar nikoli ne bi pozabil. Za to moramo seveda postoriti še veliko, a verjamem, da smo sposobni,« ambiciozno zaključuje Šeško. 

 

