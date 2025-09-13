  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Bo Šeško urok premagal na mestnem derbiju? V bran mu je stopila legenda

    Manchester United v nedeljo gost pri Manchester Cityju. V Torinu nocoj Derby d'Italia. Po sedmih letih spet Bayern vs. HSV. Oblakov Atletico lovi prvo zmago.
    Benjamin Šeško še čaka na prvi gol v sezoni. FOTO: Peter Powell/ Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško še čaka na prvi gol v sezoni. FOTO: Peter Powell/ Reuters
    Peter Zalokar
    13. 9. 2025 | 09:54
    13. 9. 2025 | 10:21
    5:18
    A+A-

    Začetek sezone pri Manchester Unitedu za Benjamina Šeška ni bil najboljši, zdaj je pred njim čudovita priložnost, da v hipu omreži navijače. V nedeljo (17.30) bodo namreč rdeči vragi gostovali pri mestnih tekmecih iz Manchester Cityja.

    Bo Šeško, ki tudi v reprezentančnem dresu ni dosegel gola, zasenčil Erlinga Haalanda, strelca petih za Norveško? V Italiji bo danes (18.00) Derbi d'Italia med Juventusom in Interjem, v Nemčiji ob 18.30 tradicionalni obračun med Bayernom in HSV. Atletico Jana Oblaka bo ob 21. uri gostil Villarreal in lovil prvo zmago v sezoni.

    Stavite na svojega favorita v derbijih najmočnejših lig.

    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.


    Bo Manchester United po dolgem času dosegel dve zaporedni zmagi v premier league, potem ko je pred reprezentančnim premorom premagal Burnley s 3:2? Stavnice pravijo, da ne. Kvota na zmago gostov je 4,4, na četo Pepa Guardiole 1,7. Toda sinjemodri so zelo slabo štartali v sezono, na treh tekmah dvakrat izgubili, in so na 13. mestu na lestvici, točko za Unitedom.

    Erling Haaland zabija gole kot za stavo. FOTO: Peter Powell/ Reuters
    Erling Haaland zabija gole kot za stavo. FOTO: Peter Powell/ Reuters

    Zanimivo bo videti, kako se bo v domačih vratih znašel Gianluigi Donnarumma. Tudi v gostujočih utegnemo videti novo ime, potem ko je zadnji dan prestopnega roka prišel Belgijec Sanne Lemmens. Mladi Turek Altay Bayindir se namreč ni najbolje znašel, posebej ranljiv je ob predložkih.

    Glede na okoliščine bi lahko na Etihadu videli več golov. Obe ekipi imata namreč več adutov v napadu. Težko je pričakovati, da bo Ruben Amorim prvič začel z udarno trojico Šeško-Matheus Cunha-Bryan Mbeumo, za katero so 20-kratni prvaki odšteli več kot 230 milijonov evrov.

    Jan Oblak še čaka prvo zmago Atletica. FOTO: AFP
    Jan Oblak še čaka prvo zmago Atletica. FOTO: AFP

    Šeško potrebuje čas, Højlunda so pustili na cedilu in bojim se, da se bo zgodovina ponovila.

    Nicky Butt

    Šeško, ki v sezoni še ni zadel v polno, utegne znova vstopiti v drugem polčasu. Gostujoča obramba bo na hudih preizkušnjah, Haaland je namreč v odlični formi, za klub in reprezentanco je na petih tekmah dosegel devet golov. Za njim bodo Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Jeremy Doku in ponovno Rodri, še vedno nosilec zlate žoge.

    Butt: Dajte Šešku čas

    V bran Benjaminu Šešku je stopil nekanji Unitedov igralec Nicky Butt in klub pozval, naj bo potrpežljiv z njim, sicer se bo ponovila zgodba z Rasmusom Højlundom. »Potrebuje čas. Højlunda so pustili na cedilu in bojim se, da se bo zgodovina ponovila. Upam, da United ne bo storil iste napake, ker je Šeško mlad in nima nobenih izkušenj iz premier league. Fant je nadarjen in potrebuje podporo. Ne moreš od njega pričakovati, da bo kar prišel in zabijal gole,« je o Radečanu dejal Butt.

    Bo Jaka Bijol začel tekmo Leedsa? FOTO: AFP
    Bo Jaka Bijol začel tekmo Leedsa? FOTO: AFP

    Arsenal bo gostil Nottingham Forest, ki ga je pred dnevi prevzel Ange Postecoglou, vodilni Liverpool bo favorit za še četrto zmago, ko bo gost pri Burnleyju. Jaka Bijol iz Leedsa upa, da bo danes zaigral pri Fulhamu (16).

    V Italiji bodo oči uprte v derbi, ki se je rodil davnega leta 1909. Juventus trenerja Igorja Tudorja ima po dveh tekmah stoodstotni izkupiček, Inter, ki ga je po odhodu Simoneja Inzaghija prevzel Cristian Chivu, pa je nazadnje doma klonil proti Udineseju in že mora nadoknaditi izgubljene točke. Stavnice so neodločene, komu bi pripadla vloga favorita, kvoti na oba kluba sta 2,7, verjeten je tudi remi (3). Tudi ni pričakovati toče golov, da bodo manj kot trije, je kvota 1,61.

    Igor Tudor je dobro začel sezono pri Juventusu. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
    Igor Tudor je dobro začel sezono pri Juventusu. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

    Precej več jih pričakujejo v Münchnu, kjer bo prvič po letu »vrh severa in juga« (Nord-Süd-Gipfel). HSV je imel zlato dobo v 80. letih, ko je osvojil tri od šestih naslovov nemškega prvaka. Toda težko bo iztržil kaj več od dostojnega poraza. Bayern je odlično začel sezono in dobil vse štiri tekme, tudi nemški superpokal.

    Trener Vincent Kompany je bil med letoma 2006 in 2008 član Hamburga. »Bili so težki časi, ampak rad imam ta klub in imam tam veliko prijateljev,« je dejal Belgijec. Presenečenje z zmago HSV? Kvota je 25!

    Vincent Kompany pričakuje svoj bivši klub. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Vincent Kompany pričakuje svoj bivši klub. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Anglije

    Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

    Na družbenih omrežjih so navijači Manchester Uniteda pozdravili pripravljenost Benjamina Šeška, ki je omogočil izenačenje proti Švedski.
    6. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Angleški klubi zapravili rekordnih 3,5 milijarde evrov

    Klubi angleške elite so za prestope igralcev zapravili rekordno vsoto, največji zapravljivec je bil prvak Liverpool, ki je zapravil več kot 500 milijonov evrov.
    2. 9. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Namesto Slovenca Nemec

    Newcastle ujel kapitalca v Nemčiji in je Šeškov ter slovenski znanec

    Potem ko angleški nogometni klub ni imel sreče s slovenskim reprezentantom, ki je izbral Manchester United, je pripeljal prvega strelca eura do 21 let.
    30. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Drama na Old Traffordu

    Manchester United do prve zmage v 97. minuti, Benjamin Šeško še brez gola

    V 3. kolu rdeči vragi, za katere je slovenski reprezentant igral od 72. minute, s 3:2 premagali Burnley. Zmagoviti gol je z bele točke dosegel Bruno Fernandes
    30. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zasedanje Uefe

    Namesto v Milanu bo spektakel v Madridu

    Finale lige prvakov za sezono 2026/27 bo na štadionu, kjer je že dolgo eden osrednjih junakov naš Jan Oblak. Salzburgu poleti 2026 tekma za superpokal.
    11. 9. 2025 | 21:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacija

    Šeško zatresel mrežo v Angliji, Manchester doživel zgodovinsko blamažo (VIDEO)

    Benjamin Šeško je prvič zaigral v prvi enajsterici rdečih vragov, toda 20-kratni angleški prvaki so izpadli v ligaškem pokalu proti četrtoligašu Grimsbyju.
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 23:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Nekdanji trener Tottenhama bo vodil Nottingham Forest

    Ange Postecoglou je novi trener Nottingham Foresta. Premierligaški klub je doslej vodil Nuno Espirito Santo, ki ni zadovoljil pričakovanj vodstva.
    9. 9. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Novica Mihajlović o vladni odločitvi

    Ko vrag odnese šalo, botri obmolknejo

    Slovenija je prepovedala vstop obsojenemu nekdanjemu predsedniku Republike Srbske zaradi svoje varnosti in ne zaradi skrbi za BiH.
    Novica Mihajlović 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

    Na EP v košarki danes polfinalni tekmi med Nemci in Finci ter Grki in Turki. Pri RTL zadovoljni z visoko gledanostjo dvoboja s Slovenijo.
    Miha Šimnovec 12. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    tuja prvenstvanaši na tujemšportne staveBenjamin ŠeškoManchester UnitedManchester Citypremier leaguebundesligaPep GuardiolaBayernArsenalJan OblakErling HaalandAtletico MadridJuventus

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Drugi športi
    VN Kitajske

    Tim Gajser še korak naprej, v kvalifikacijah hitrejši le Jeffrey Herlings

    Slovenski motokrosist v razredu MXGP je v kvalifikacijah za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju zasedel drugo mesto. Jan Pancar brez točk na 13. mestu.
    13. 9. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Prvo presenečenje

    Odbojkarji kot košarkarji, pometli so že s prvimi tekmeci

    Turki so na svetovnem prvenstvu v odbojki na Filipinih ugnali Japonsko s 3:0 in s tem pripravili za prvo večje. Ob 15. uri bodo Slovence izzvali Čilenci
    13. 9. 2025 | 11:11
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odlična forma

    Veronika Erjavec na Kitajskem v finalu za preboj med najboljših sto

    Slovenska teniška igralka jutri v lov še drugo zaporedno zmago na turnirjih serije WTA 125. V polfinalu oddala le dve igri Rusinji Anastasiji Gasanovi.
    13. 9. 2025 | 09:15
    Preberite več
