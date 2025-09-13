Bo Šeško urok premagal na mestnem derbiju? V bran mu je stopila legenda

Začetek sezone pri Manchester Unitedu za Benjamina Šeška ni bil najboljši, zdaj je pred njim čudovita priložnost, da v hipu omreži navijače. V nedeljo (17.30) bodo namreč rdeči vragi gostovali pri mestnih tekmecih iz Manchester Cityja.

Bo Šeško, ki tudi v reprezentančnem dresu ni dosegel gola, zasenčil Erlinga Haalanda, strelca petih za Norveško? V Italiji bo danes (18.00) Derbi d'Italia med Juventusom in Interjem, v Nemčiji ob 18.30 tradicionalni obračun med Bayernom in HSV. Atletico Jana Oblaka bo ob 21. uri gostil Villarreal in lovil prvo zmago v sezoni.



Bo Manchester United po dolgem času dosegel dve zaporedni zmagi v premier league, potem ko je pred reprezentančnim premorom premagal Burnley s 3:2 ? Stavnice pravijo, da ne. Kvota na zmago gostov je 4,4, na četo1,7. Toda sinjemodri so zelo slabo štartali v sezono, na treh tekmah dvakrat izgubili, in so na 13. mestu na lestvici, točko za Unitedom.

Erling Haaland zabija gole kot za stavo. FOTO: Peter Powell/ Reuters

Zanimivo bo videti, kako se bo v domačih vratih znašel Gianluigi Donnarumma. Tudi v gostujočih utegnemo videti novo ime, potem ko je zadnji dan prestopnega roka prišel Belgijec Sanne Lemmens. Mladi Turek Altay Bayindir se namreč ni najbolje znašel, posebej ranljiv je ob predložkih.

Glede na okoliščine bi lahko na Etihadu videli več golov. Obe ekipi imata namreč več adutov v napadu. Težko je pričakovati, da bo Ruben Amorim prvič začel z udarno trojico Šeško-Matheus Cunha-Bryan Mbeumo, za katero so 20-kratni prvaki odšteli več kot 230 milijonov evrov.

Jan Oblak še čaka prvo zmago Atletica. FOTO: AFP

Šeško potrebuje čas, Højlunda so pustili na cedilu in bojim se, da se bo zgodovina ponovila. Nicky Butt

Šeško, ki v sezoni še ni zadel v polno, utegne znova vstopiti v drugem polčasu. Gostujoča obramba bo na hudih preizkušnjah, Haaland je namreč v odlični formi, za klub in reprezentanco je na petih tekmah dosegel devet golov. Za njim bodo Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Jeremy Doku in ponovno Rodri, še vedno nosilec zlate žoge.

Butt: Dajte Šešku čas

V bran Benjaminu Šešku je stopil nekanji Unitedov igralec Nicky Butt in klub pozval, naj bo potrpežljiv z njim, sicer se bo ponovila zgodba z Rasmusom Højlundom. »Potrebuje čas. Højlunda so pustili na cedilu in bojim se, da se bo zgodovina ponovila. Upam, da United ne bo storil iste napake, ker je Šeško mlad in nima nobenih izkušenj iz premier league. Fant je nadarjen in potrebuje podporo. Ne moreš od njega pričakovati, da bo kar prišel in zabijal gole,« je o Radečanu dejal Butt.

Bo Jaka Bijol začel tekmo Leedsa? FOTO: AFP

Arsenal bo gostil Nottingham Forest, ki ga je pred dnevi prevzel Ange Postecoglou, vodilni Liverpool bo favorit za še četrto zmago, ko bo gost pri Burnleyju. Jaka Bijol iz Leedsa upa, da bo danes zaigral pri Fulhamu (16).

V Italiji bodo oči uprte v derbi, ki se je rodil davnega leta 1909. Juventus trenerja Igorja Tudorja ima po dveh tekmah stoodstotni izkupiček, Inter, ki ga je po odhodu Simoneja Inzaghija prevzel Cristian Chivu, pa je nazadnje doma klonil proti Udineseju in že mora nadoknaditi izgubljene točke. Stavnice so neodločene, komu bi pripadla vloga favorita, kvoti na oba kluba sta 2,7, verjeten je tudi remi (3). Tudi ni pričakovati toče golov, da bodo manj kot trije, je kvota 1,61.

Igor Tudor je dobro začel sezono pri Juventusu. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Precej več jih pričakujejo v Münchnu, kjer bo prvič po letu »vrh severa in juga« (Nord-Süd-Gipfel). HSV je imel zlato dobo v 80. letih, ko je osvojil tri od šestih naslovov nemškega prvaka. Toda težko bo iztržil kaj več od dostojnega poraza. Bayern je odlično začel sezono in dobil vse štiri tekme, tudi nemški superpokal.

Trener Vincent Kompany je bil med letoma 2006 in 2008 član Hamburga. »Bili so težki časi, ampak rad imam ta klub in imam tam veliko prijateljev,« je dejal Belgijec. Presenečenje z zmago HSV? Kvota je 25!