Benjamin Šeško v zadnjih minutah poskrbel za eksplozijo veselja na Old Traffordu

Benjamin Šeško je prvi junak tekme med Manchester Unitedom in Fulhamom v angleški premier ligi. Slovenec je v četrti minuti sodnikovega dodatka spektakularno sprožil iz obrata in zadel za končnih 3:2. Nogometaši Manchester Uniteda so pod novim trenerjem Michaelom Carrickom prerojeni, dosegli so še tretjo zaporedno zmago.

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško pod taktirko novega trenerja Manchester Uniteda nikakor ne najde poti nazaj v prvo enajsterico rdečih vragov, a vendarle je bil danes glavni junak obračuna z Londončani. Tudi tekmo z Fulhamom je začel s klopi, v konici napada pa je tako vnovič začel Bryan Mbeumo.

United je srečanje začel bolje, a tudi Fulham je v prvi polovici prvega polčasa prišel do nekaj priložnosti. V 17. minuti je po prekršku Jorgeja Cuence nad Matheusom Cunho sodnik John Brooks sprva dosodil enajstmetrovko, po pregledu posnetka pa naposled dosodil prosti strel. Prekršek se je namreč zgodil izven kazenskega prostora, zato je Bruno Fernandes z desne strani podal na oddaljenejšo vratnico.

Casemiro je prispeval prvi zadetek. FOTO: Paul Ellis/AFP

Odlično podajo je izkoristil Brazilec Casemiro, ki po sezoni zapušča rdeče vrage – z glavo je žogo poslal v mrežo in poskrbel za vodstvo domačih. Vseeno pa United v prvem polčasu ni ravno belestel, tudi Fulham je imel nekaj zelo lepih priložnosti za morebiten zadetek, prvi polčas pa se je končal s precej izenačeno igro.

Tudi drugi polčas se je začel udarno

V 48. minuti je lepo priložnost zapravil Bryan Mbeumo, United pa je bolje začel drugi polčas. Le dve minuti pozneje je imel Fulham lepo priložnost za zadetek, a je pred vrati žogo odbil Lisandro Martinez. Gostje so vratom Senneja Lammensa močno pretili tudi v nadaljevanju, a niso uspeli izenačiti.

Fantastičen zadetek je v 56. minuti dosegel Matheus Cunha, ki je močno udaril z neposredne bližine. Čeprav je bil strel z zelo širokega kota, je Brazilec, podal mu je rojak Casemiro, prednost povišal na 2:0. A le deset minut pozneje so nekaj upanja dobili tudi Londončani, zadel je Cuenca, ki je bil za nekaj milimetrov v prepovedanem položaju in tako je ostalo pri prvotnemu rezultatu.

Šeško dobil dobrih dvajset minut za dokazovanje

Benjamin Šeško je v igro vstopil v 74. minuti, ko je zamenjal Cunho. Že takoj je prišel do izjemne priložnosti, ko je po izjemni podaji za las ostal brez zadetka, zadel je le vratnico. V 83. minuti je Harry Maguire v kazenskem prostoru storil prekršek nad Raulom Jimenezom. Prav slednji je nato izkoristil najstrožjo kazen in Fulham vrnil na gol zaostanka za domačini.

Izjemno lepo je Benjamina Šeška videti srečnega. FOTO: Phil Noble/Reuters

V prvi minuti kar devetminutnega sodnikovega dodatka je zadel Kevin, ki je z izjemnim zadetkom z izven kazenskega prostora premagal Lammensa in Fulham popeljal do izenačenja.

A le minuto pozneje je na sceno prišel Benjamin Šeško. Slovenec je izkoristil izjemno podajo Bruna Fernandesa in iz obrata zadel za končnih 3:2. Old Trafford je poslal v ekstazo, United pa je tako vknjižil nove tri točke v lovu na ligo prvakov. Zdaj so na lestvici premier lige na četrtem mestu, na družabnih omrežjih pa že dežujejo pohvale Šešku in celotni ekipi rdečih vragov.

Brentford je v Birminghamu presenetljivo premagal Aston Villo, Nottingham Forest pa je doma remiziral s Crystal Palaceom.