    Nogomet

    Benjamin Šeško v zadnjih minutah poskrbel za eksplozijo veselja na Old Traffordu

    Benjamin Šeško je v četrti minuti sodnikovega dodatka z izjemnim golom Manchester Unitedu prinesel tri točke in poskrbel za ekstazo navdušenja.
    Benjamin Šeško je po izjemnem zadetku navdušil celoten nogometni svet. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško je po izjemnem zadetku navdušil celoten nogometni svet. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Matic Rupnik
    1. 2. 2026 | 17:08
    4:03
    A+A-

    Benjamin Šeško je prvi junak tekme med Manchester Unitedom in Fulhamom v angleški premier ligi. Slovenec je v četrti minuti sodnikovega dodatka spektakularno sprožil iz obrata in zadel za končnih 3:2. Nogometaši Manchester Uniteda so pod novim trenerjem Michaelom Carrickom prerojeni, dosegli so še tretjo zaporedno zmago. 

    image_alt
    Slovenski reprezentant je iz Turčije odšel na Ciper

    Slovenski nogometaš Benjamin Šeško pod taktirko novega trenerja Manchester Uniteda nikakor ne najde poti nazaj v prvo enajsterico rdečih vragov, a vendarle je bil danes glavni junak obračuna z Londončani. Tudi tekmo z Fulhamom je začel s klopi, v konici napada pa je tako vnovič začel Bryan Mbeumo.

    United je srečanje začel bolje, a tudi Fulham je v prvi polovici prvega polčasa prišel do nekaj priložnosti. V 17. minuti je po prekršku Jorgeja Cuence nad Matheusom Cunho sodnik John Brooks sprva dosodil enajstmetrovko, po pregledu posnetka pa naposled dosodil prosti strel. Prekršek se je namreč zgodil izven kazenskega prostora, zato je Bruno Fernandes z desne strani podal na oddaljenejšo vratnico. 

    Casemiro je prispeval prvi zadetek. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Casemiro je prispeval prvi zadetek. FOTO: Paul Ellis/AFP

    Odlično podajo je izkoristil Brazilec Casemiro, ki po sezoni zapušča rdeče vrage – z glavo je žogo poslal v mrežo in poskrbel za vodstvo domačih. Vseeno pa United v prvem polčasu ni ravno belestel, tudi Fulham je imel nekaj zelo lepih priložnosti za morebiten zadetek, prvi polčas pa se je končal s precej izenačeno igro. 

    Tudi drugi polčas se je začel udarno

    V 48. minuti je lepo priložnost zapravil Bryan Mbeumo, United pa je bolje začel drugi polčas. Le dve minuti pozneje je imel Fulham lepo priložnost za zadetek, a je pred vrati žogo odbil Lisandro Martinez. Gostje so vratom Senneja Lammensa močno pretili tudi v nadaljevanju, a niso uspeli izenačiti. 

    Fantastičen zadetek je v 56. minuti dosegel Matheus Cunha, ki je močno udaril z neposredne bližine. Čeprav je bil strel z zelo širokega kota, je Brazilec, podal mu je rojak Casemiro, prednost povišal na 2:0. A le deset minut pozneje so nekaj upanja dobili tudi Londončani, zadel je Cuenca, ki je bil za nekaj milimetrov v prepovedanem položaju in tako je ostalo pri prvotnemu rezultatu. 

    Šeško dobil dobrih dvajset minut za dokazovanje

    Benjamin Šeško je v igro vstopil v 74. minuti, ko je zamenjal Cunho. Že takoj je prišel do izjemne priložnosti, ko je po izjemni podaji za las ostal brez zadetka, zadel je le vratnico. V 83. minuti je Harry Maguire v kazenskem prostoru storil prekršek nad Raulom Jimenezom. Prav slednji je nato izkoristil najstrožjo kazen in Fulham vrnil na gol zaostanka za domačini. 

    Izjemno lepo je Benjamina Šeška videti srečnega. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Izjemno lepo je Benjamina Šeška videti srečnega. FOTO: Phil Noble/Reuters

    V prvi minuti kar devetminutnega sodnikovega dodatka je zadel Kevin, ki je z izjemnim zadetkom z izven kazenskega prostora premagal Lammensa in Fulham popeljal do izenačenja. 

    A le minuto pozneje je na sceno prišel Benjamin Šeško. Slovenec je izkoristil izjemno podajo Bruna Fernandesa in iz obrata zadel za končnih 3:2. Old Trafford je poslal v ekstazo, United pa je tako vknjižil nove tri točke v lovu na ligo prvakov. Zdaj so na lestvici premier lige na četrtem mestu, na družabnih omrežjih pa že dežujejo pohvale Šešku in celotni ekipi rdečih vragov. 

    Brentford je v Birminghamu presenetljivo premagal Aston Villo, Nottingham Forest pa je doma remiziral s Crystal Palaceom. 

     

       

     

    Premium
    Šport  |  Tenis
    Profil

    Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

    Obiskoval je Piattijevo akademijo v Italiji, Nadalovo akademijo na Majorki, ...
    1. 2. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestop

    Slovenski reprezentant je iz Turčije odšel na Ciper

    Jure Balkovec bo odslej igral za Omonio iz Nikozije. Na Cipru že igrajo Vid Belec, Alen Kozar, Gal Kurež in Miha Trdan.
    1. 2. 2026 | 07:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bundesliga

    Alberta Riero v Frankfurtu komaj čakajo, Eintracht letos še brez zmage

    V 20. krogu nemškega nogometnega prvenstva je bodoče moštvo še samo na jutrišnjem štajerskem derbiju trenerja Celja doma izgubilo proti Bayerju z 1:3.
    31. 1. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Učinkoviti Arsenal

    Brez koroškega stebra Leedsova obramba kot švicarski sir

    Arsenal v 24. krogu angleškega nogometnega prvenstva v Yorkshiru brez težav. Manchester United jutri gosti Fulham. Benjamin Šeško še tretjič zapored rezervist?
    31. 1. 2026 | 20:38
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Epsteinovi dokumenti

    Fotografija, ki preganja Andrewa: sklonjen nad žensko, nato čaj v palači

    Andrew je v razvpitem intervjuju za BBC leta 2019 dejal, da je v New York odpotoval le zato, da bi prekinil stike z Epsteinom.
    1. 2. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško v zadnjih minutah poskrbel za eksplozijo veselja na Old Traffordu

    Benjamin Šeško je v četrti minuti sodnikovega dodatka z izjemnim golom Manchester Unitedu prinesel tri točke in poskrbel za ekstazo navdušenja.
    Matic Rupnik 1. 2. 2026 | 17:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Willingen

    Dominantni Domen Prevc več kot 30 točk pred konkurenco

    Po ženski tekmi, na kateri je bila Nika Prevc odlična tretja, je njen brat Domen vknjižil novo dominantno zmago v svetovnem pokalu v smučarskih skokih.
    1. 2. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Milica Prešeren: Nikoli ne zlorabim zaupanja sogovornikov

    »Mogoče dobro dene dognanje, da nisi edini s tako izkušnjo,« o osebnih zgodbah, ki jih razgalja v dokumentarni seriji, razmišlja avtorica Milica Prešeren.
    Urša Izgoršek 1. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Kdo bo nadzoroval jedrske arzenale sveta? Rusija in ZDA odslej brez varovalk

    V četrtek se bomo poslovili še od zadnjega sporazuma med jedrskima velesilama, ki je omejeval njun smrtonosni arzenal.
    Boris Čibej 1. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
