Benjamin Šeško zadel še šestič zapored

Sloviti Zlatan Ibrahimović si mane roke. Benjamin Šeško, izbranec prvega moža za igralske okrepitve pri sedemkratnem evropskem prvaku, je bil znova strelec za Leipzig. Slovenski reprezentant je v 33. krogu nemškega prvenstva domači dvoboj proti Werderju začel na klopi za rezervne igralce, a ga je moral trener Marco Rose v drugem polčasu aktivirati, saj so gostje bili v vodstvu. Ni bilo treba čakati dolgo na izbruh 20-letnega Radečana, v 61. minuti je s pol volejem s 14 m izenačil za končnih 1:1. Šeško je dosegel šesti gol na šestih zaporednih tekmah in je v tej sezoni že pri 13. golih.

Sredi tedna je bil Šeško v središču pozornosti italijanske nogometne javnosti. Sloviti športni dnevnik La Gazetta dello Sport je z naslovnico nazanil Milanovo bitko za slovenskega reprezentanta in razkril, da bi njegov prihod v lombardijsko prestolnico slavni klub lahko stal do 75 milijonov evrov. Napad rožnatega dnevnika se je nadaljeval tudi na današnji naslovnici, na kateri so razkrili, da je Milan poslal ponudbo nemškemu klubu, vredno 50 milijonov evrov.

Ne le Šeško, La Gazzetta dello Sport v teh dnevih tako rekoč ne more brez Slovenca na naslovnici. Kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki mu na dirki po Italiji (Giro) zmagoslavje lahko prepreči le naravna nesreča, je bil na vrhu naslovnice. Zmagovalca današnje etape, že tretje od osmih, so označili kot kanibala v rožnatem.