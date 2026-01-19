Poškodba Jake Bijola, namesto Šeška zabija Vipotnik

Za slovenskimi nogometaši na Otoku je pester vikend, v Leipzigu pa se je čustveno poslovil Kevin Kampl.

Slovenska nogometna liga se bo v spomladanskem delu tekmovanja začela zadnji teden januarja, po svetu pa so zelo dejavni preostali slovenski reprezentanti. Veliko oči je uprtih na Otok, kjer sta v zadnjih tednih dobro formo ujela Benjamin Šeško in Jaka Bijol, a minuli vikend smo ju zaman čakali na zelenici. Slovensko čast je v tamkajšnjem championshipu branil Žan Vipotnik, ki se je povzpel na prvo mesto lestvice najboljših strelcev, v čustvenem slogu pa se je v Leipzigu poslovil Kevin Kampl. Največ kvalitetnega nogometa smo si obetali od manchesterskega derbija med Cityjem in Unitedom. Tega smo tudi dobili, a vendarle tekma ni bila tako razburljiva, kot če bi na njej zaigral tudi vroči slovenski napadalec Benjamin Šeško. Njegovi soigralci so vseeno prikazali izjemno predstavo, novi ...