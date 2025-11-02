  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Benjamin Tetteh vrgel rokavicu Franku Kovačeviću

    V 14. kolu 1. SNL se je zaostrila bitka za najboljšega strelca. Ganec je zabil dva gola in izzval Hrvata, ki je dosegel enega za vodstvo v golih z 11:10.
    Benjamin Tetteh je Bravu v tej sezoni zabil že tri gole. FOTO: Mediaspeed
    Galerija
    Benjamin Tetteh je Bravu v tej sezoni zabil že tri gole. FOTO: Mediaspeed
    G. N.
    2. 11. 2025 | 07:00
    2:33
    A+A-

    Maribor je preživel bitko v Stožicah proti Bravu tudi zahvaljujoč strelcu dveh golov Benjaminu Tettehu. Postavni Ganec je pokazal, zakaj je verjetno najdražji nogometaš v 1. SNL. Neuradno je Mariborčane stal približno milijon evrov in je nogometaš, od katerega je odvisno, kako uspešen bo Maribor.

    Če bo 28-letni in 193 cm visoki napadalec zdrav, bo najbrž najboljši napadalec v slovenski ligi. Če ga bodo ujele poškodbe, bodo Mariborčani tako rekoč brez možnosti, da bi lahko še ogrozili Celjane. In on velikega tekmeca Franka Kovačevića. Hrvat je strelsko še vroč, a je v veliki meri odvisen od tega, kako dobro bo deloval naoljen celjski stroj, kako učinkoviti v kombinatoriki bodo drugi Celjani. In ali sploh lahko zdrži ta strelski ritem, zaradi katerega je postal znan tudi v Evropi ter je celo najboljši strelec, upoštevajoč vsa tekmovanja. Zabil je že 25 golov. 

    Franko Kovačević zadeva kot za stavo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Franko Kovačević zadeva kot za stavo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Tetteh je igral na vseh 14 tekmah v 1. SNL v tej sezoni in je zabil 10 golov. Ni tako stanoviten strelec, kot je 26-letni in 186 cm visoki Kovačević. Na kar osmih tekmah ni bil strelec. Kovačević je igral 12 tekem in le na petih ni bil med strelci. 

    Finiš prvega dela sezone gre na roke Mariborčanom in Tetehu. Celjani in Kovačević igrajo na dveh frontah, na evropski bodo izgubljali moč in svežino, na domači bo vsaka tekma bolj naporna.

    Slovenska liga je po zmagi Mariborčanov dobila prvega in najbrž edinega izzivalca Celjanov. Bitko za prvaka pa bosta še dodatno začinila najboljša strelca.

    Po transfermarktu je Tettehova vrednost milijon evrov, Kovačevićeva 700.000 evrov. Toda dejansko je Hrvatova vrednost precej višja.    

