Benjamina Šeška poskušali speljati najmanj trije

Benjamin Šeško je v zadnjem času znova na prestopnem radarju otoških medijev, kar ni nepomembno niti za Manchester United niti za slovensko reprezentanco, ki že zdaj razmišlja, kje bo njen prvi napadalec igral v naslednjih sezonah. Pri klubu z Old Trafforda naj bi ga cenili na približno 75 milijonov evrov, kar kaže, da ga vidijo kot napadalca prihodnosti, hkrati pa odpira vprašanje, koliko je ta prihodnost dejansko varna.

Članek razkriva, kako je poleti najmanj trojica velikanov preverjala, ali je Šeško dosegljiv, ter kako je Manchester United poskuse zavrnil še preden so postali javni. Članek podrobneje opiše tvegani načrt kluba iz Londona, ozadje Unitedove trdne drže in pomen, ki ga ima slovenski napadalec v klubskih in reprezentančnih načrtih, ter se ustavi pri njegovem obisku reprezentančnega tabora na Brdu: ali ta kombinacija zanimanja, poškodbe in cene napoveduje mirno ali zelo živahno prestopno leto 2027?