Benjaminu Šešku je VAR ukradel gol, upanja (še) ne

Mojstrovina Brahima Diaza je odločila prvi dvoboj osmine finala lige prvakov med Leipzigom in Realom. Kraljevski klub je preživel gostovanje in tudi obstreljevanje slovenskega mladeniča Benjamina Šeška, ki je bil z naskokom najnevarnejši napadalec pri domačih in tudi največji nesrečnik. Že v 97. sekundi je dosegel gol, a je bil razveljavljen, zaradi ofsajda ali prekrška nad vratarjem (!?) Povratna tekma bo 6. marca v Madridu in tudi nemški klub ohranja pri življenju.

»Prihajam v priložnosti, le še zadeti moram. To je pomembno za moštvo, za zmage,« se je zavedal v tej sezoni LP strelec dveh golov (oba je zabil Young Boys), ki je igral na vseh sedmih tekmah LP in prvič vseh 90 minut. Letos še ni izpustil tekme.