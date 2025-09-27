Benjamin Šeško dočakal prvi gol, ManUtd pa je še tretjič izgubil (VIDEO)

Končno! Benjamin Šeško je v 231. ligaški minuti v najmočnejši angleški nogometni ligi prišel do svojega prvega gola v dresu Manchester Uniteda. Toda to je bil tudi edini svetel trenutek 85 milijonov evrov vrednega slovenskega nogometnega reprezentana in rdečih vragov v tekmi 7. kola, ki se je za 20-kratnega angleškega prvaka v tretji ligaški poraz zapeljala v 76. minuti. Kapetan Bruno Fernandes je zastreljal enajstmetrovko oziroma domači vratar je prebral njegov nizki strel v vratarjev levi kot.

Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim (levo), ki je Benjmana Šeška (desno) uvrstil v začetno enajsterico, bo znova deležen kritik. Ne bi bilo presenečenje, če naslednjega konca tedna ne bo dočakal v vlogi trenerja moštva z Old Traffortda. FOTO: David Klein/Reuters

Gostitelji so v silovitem ritmu odprli tekmo in ujeli goste »na levi nogi«. Po 20 minutah je bilo že 2:0 po golih Brazilca Igorja Thiaga. Šeško je s prvencem vlil nekaj upanja, a tudi zanj se je moral res potrudtiti. Šele v tretjem zaporednem poskusu je jezen s 4 m zabil žogo pod prečko.

United je bil večji del tekme jalov, navkljub večji posesti žoge (56:44) in strelih (10:14).

Piko na i je v zadnji minuti sodnikovega dodatka s projektilom s 23 m postavil Mathias Jensen.