  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Benjamin Šeško? Na takšno raven ne moreš priti, če nisi absolutno 'top'

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Dedić je gostoval v Delovem podkastu VAR. V tujino je šel s 16. leti in igral v Italiji, Nemčiji ter Avstriji.
Po koncu športne kariere se je Zlatka Dedića odlično znašel v podjetništvu. FOTO: Marko Feist/Delo
Galerija
Po koncu športne kariere se je Zlatka Dedića odlično znašel v podjetništvu. FOTO: Marko Feist/Delo
Gorazd Nejedly
3. 7. 2026 | 18:00
17:22
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Športni spektakli brez slovenskih zastav so kot juha brez soli. Tudi letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je takšno, čeprav gre za največjega v zgodovini športa. Prav zato so spomini na svetlo preteklost še toliko bolj aktualni in segajo v poletje leta 2010, ko je bila slovenska reprezentanca drugič in zadnjič udeleženka mundiala. Nanj se je uvrstila tudi zahvaljujoč epskem golu Zlatka Dedića v povratnih tekmah dodatnih kvalifikacijah proti mogočni Rusiji v Ljudskem vrtu. Zdaj je 41-letni Primorec razpet med Koprom in Frankfurtom, kjer imajo Dedićevi stalno prebivališče, uživa v drugi, poslovni karieri, v kateri pa tudi ne gre čisto brez nogometa. V podkastu VAR je »odprl vrata« svojega novega življenja in obujal spomine.

Zlatko, svet se trenutno vrti okrog žoge. So vaši spomini na afriško poletje izpred 16 let znova oživeli ali ste bolj osredotočen na to, kaj se dogaja zdaj, kaj se bo in ne kaj je bilo?

Vse je zelo povezano, predvsem zaradi otrok, ki tu in tam še pogledat kakšen posnetek iz takratnega obdobja. Je pa letošnji mundial le v ospredju, čeprav ga ne spremljam do zadnje podrobnosti, ker so tekme prepozno. Gledal sem jih toliko, da sem ustvaril nek vtis.

Verjetno je sin Alan že velikokrat gledal gol proti Rusiji?

Ne le on, tudi hči Sara, ko sta bila še mlajša, sta si ga zavrtela velikokrat, ne le gol, temveč akcijo. Toda tudi zanju je to že preteklost, zanju so v ospredju zdajšnji zvezdniki, kot so Benjamin Šeško, Edin Džeko, Kai Havertz, tako rekoč vsi najvidnejši v svojih reprezentancah. Tudi jaz sem raje osredotočen na sedanjost in nerad govorim o preteklosti in o stvareh, ki so se zgodile. Lepo se je spominjati, ampak mene bolj zanimata zdaj in jutri.

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Nogomet
VAR

Robert Berić: Najprej sem čakal Novakovićevo slovo, potem sem bil prestar

Nekdanji reprezentant je v nogometnem podkastu VAR govoril o karieri, ki je imela vzpone in padce ter se še kljub hudi poškodbi ni končala.
Gorazd Nejedly 27. 11. 2025 | 17:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Nogomet
Rudi Zavrl

Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik, o obdobju, ko je slovenski nogomet začenjal samostojno pot
Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 14. 11. 2025 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Podkast VAR

Simon Sešlar: Trpljenje proti Genku je prineslo ligo prvakov (VIDEO)

Celjska nogometna legenda je bil gost Delovega podkasta VAR. Odločal se je med rokometom in nogometom. Otrok Celja je največje uspehe dosegel z Mariborom.
Gorazd Nejedly 28. 10. 2025 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Iz izraelskega časopisa smo izvedeli nekaj, kar naj bi storili kot prvi v EU

Janšev zasuk v korist Izraela: koliko slovenske suverenosti je še naprodaj?
Janez Markeš 3. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Kadrovanje

Šef SDH Žiga Debeljak se umika, napoveduje se kadrovski cunami

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga so že začeli postopke za imenovanje novega predsednika uprave.
Maja Grgič 3. 7. 2026 | 13:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Absentizem

Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
Preberite več

Več iz teme

Podkast VARZlatko DedićItalijaBenjamin Šeškopodjetništvo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
Silverstone

Lewis Hamilton doma najhitrejši, jasna je tudi njegova prihodnost

Legendarni britanski dirkač se na domačih tleh vselej znajde imenitno. V Silverstonu je v sprinterskih kvalifikacijah za las premagal Kimija Antonellija.
3. 7. 2026 | 18:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Slovo od iranskega vrhovnega voditelja

Šestdnevni pogreb in dvajset milijonov pogrebcev

Hameneijev pogreb bo večdnevna slovesnost, na kateri pričakujejo na milijone ljudi in številne tuje dostojanstvenike, pokop bo v četrtek v Mašhadu.
3. 7. 2026 | 18:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Podkast VAR

Benjamin Šeško? Na takšno raven ne moreš priti, če nisi absolutno 'top'

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Dedić je gostoval v Delovem podkastu VAR. V tujino je šel s 16. leti in igral v Italiji, Nemčiji ter Avstriji.
Gorazd Nejedly 3. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Soseda mi že šest let zliva umazano vodo na balkon. Kaj lahko storim?

Kaj storiti, če sosed zavestno zliva umazano vodo na vaš balkon? Pravnik pojasnjuje, kakšne pravice imate in kako lahko ukrepate.
Pravnik na dlani 3. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Seixas lahko izzove Pogačarja: Tudi on se rad igra na kolesu

Na francoskega najstnika računa cela država, tudi njegova ekipa pa mu je namenila odlično podporo. Kam lahko seže v naslednjih treh tednih?
Matic Rupnik 3. 7. 2026 | 17:53
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Podkast VAR

Benjamin Šeško? Na takšno raven ne moreš priti, če nisi absolutno 'top'

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Dedić je gostoval v Delovem podkastu VAR. V tujino je šel s 16. leti in igral v Italiji, Nemčiji ter Avstriji.
Gorazd Nejedly 3. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Soseda mi že šest let zliva umazano vodo na balkon. Kaj lahko storim?

Kaj storiti, če sosed zavestno zliva umazano vodo na vaš balkon? Pravnik pojasnjuje, kakšne pravice imate in kako lahko ukrepate.
Pravnik na dlani 3. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Seixas lahko izzove Pogačarja: Tudi on se rad igra na kolesu

Na francoskega najstnika računa cela država, tudi njegova ekipa pa mu je namenila odlično podporo. Kam lahko seže v naslednjih treh tednih?
Matic Rupnik 3. 7. 2026 | 17:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo