Športni spektakli brez slovenskih zastav so kot juha brez soli. Tudi letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je takšno, čeprav gre za največjega v zgodovini športa. Prav zato so spomini na svetlo preteklost še toliko bolj aktualni in segajo v poletje leta 2010, ko je bila slovenska reprezentanca drugič in zadnjič udeleženka mundiala. Nanj se je uvrstila tudi zahvaljujoč epskem golu Zlatka Dedića v povratnih tekmah dodatnih kvalifikacijah proti mogočni Rusiji v Ljudskem vrtu. Zdaj je 41-letni Primorec razpet med Koprom in Frankfurtom, kjer imajo Dedićevi stalno prebivališče, uživa v drugi, poslovni karieri, v kateri pa tudi ne gre čisto brez nogometa. V podkastu VAR je »odprl vrata« svojega novega življenja in obujal spomine.

Zlatko, svet se trenutno vrti okrog žoge. So vaši spomini na afriško poletje izpred 16 let znova oživeli ali ste bolj osredotočen na to, kaj se dogaja zdaj, kaj se bo in ne kaj je bilo?

Vse je zelo povezano, predvsem zaradi otrok, ki tu in tam še pogledat kakšen posnetek iz takratnega obdobja. Je pa letošnji mundial le v ospredju, čeprav ga ne spremljam do zadnje podrobnosti, ker so tekme prepozno. Gledal sem jih toliko, da sem ustvaril nek vtis.

Verjetno je sin Alan že velikokrat gledal gol proti Rusiji?

Ne le on, tudi hči Sara, ko sta bila še mlajša, sta si ga zavrtela velikokrat, ne le gol, temveč akcijo. Toda tudi zanju je to že preteklost, zanju so v ospredju zdajšnji zvezdniki, kot so Benjamin Šeško, Edin Džeko, Kai Havertz, tako rekoč vsi najvidnejši v svojih reprezentancah. Tudi jaz sem raje osredotočen na sedanjost in nerad govorim o preteklosti in o stvareh, ki so se zgodile. Lepo se je spominjati, ampak mene bolj zanimata zdaj in jutri.