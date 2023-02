Benzema prehitel še Raula, Ancelotti ga hvali: To je popoln nogometaš

Z uspešno izvedenima enajstmetrovkama v zaključku prvega polčasa, Real je zadnjeuvrščeni Elche na domačem Santiagu Bernabeuu premagal s 4:0, se je Karim Benzema prebil v družbo petih najboljših strelcev španskega prvenstva vseh časov. Z 230 goli je zmagovalec lanskega izbora za nagrado zlata žoga prehitel klubsko ikono Španca Raula Gonzaleza (228), v celotni zgodovini Reala pa je več golov v prvenstvu s krono na prsih zabil zgolj Portugalec Cristiano Ronaldo (311).

»Ni zgolj napadalec, je popoln nogometaš, ki dobro sodeluje s soigralci. Za njim je fantastična kariera in upajmo, da bo lahko nadaljeval tako, vsak navijač Reala bi si ga želel spremljati na takšni ravni,« je 35-letnega asa pohvalil trener Carlo Ancelotti, čigar moštvo je na preloženi tekmi zmanjšalo zaostanek za vodilno Barcelono na osem točk.

Benzema bo skoraj zagotovo še v tej sezoni postal četrti najboljši strelec la lige, saj mu Mehičan Hugo Sanchez, ki je poleg Reala igral še za Atletico Madrid in Rayo Vallecano, beži le za štiri gole, pred njim pa so še Španec Telmo Zarra (251), Ronaldo in Argentinec Lionel Messi (474).

Kolaž najlepših zadetkov Karima Benzemaja v dresu Reala po izboru kluba: